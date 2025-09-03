Своє рішення САП обґрунтувала тим, що запитувані дані становлять таємницю досудового розслідування.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відмовила LB.ua у доступі до інформації по справі бізнесмена Сергія Тищенка по розкраданню «нафтопродуктів Курченка».

Своє рішення САП обґрунтувала тим, що запитувані дані становлять таємницю досудового розслідування.

Раніше журналісти вже намагалися з’ясувати деталі угоди Тищенка зі слідством та суму шкоди державі у справі арештованих нафтопродуктів бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

У відповіді на інформаційний запит LB.ua САП посилається на низку законодавчих норм, які обмежують доступ до інформації. Зокрема, йдеться про:

* Закон «Про доступ до публічної інформації»: Інформація з обмеженим доступом включає в себе конфіденційні, таємні та службові відомості. Таємною вважається та, розголошення якої може зашкодити особі, суспільству чи державі. Сюди ж належить і таємниця досудового розслідування.

* Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК): Відомості досудового розслідування можуть бути розголошені лише з письмового дозволу слідчого чи прокурора. За даними САП, у цьому конкретному провадженні такий дозвіл не надавався.

У своїй відповіді прокуратура також звернула увагу на статтю 296 Цивільного кодексу України. «Ця стаття забороняє використовувати (обнародувати) ім’я особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину, до набрання законної сили обвинувальним вироком суду», - йдеться у відповіді на запит.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Нагадаємо, за інформацією джерел LB.ua, якщо ВАКС затвердить угоду про визнання винуватості, то бізнесмен Тищенко заплатить до бюджету менше 200 мільйонів гривень. При тому, що встановлені слідством збитки державі у цій справі складають 967 мільйонів гривень.

Водночас прокурор Олександр Снєгірьов відмовився назвати суму шкоди державі в угоді, наголосивши, що засідання суду проводиться у закритому режимі.

Контекст справи

За даними слідства, у 2014–2015 роках Тищенко разом з колишнім нардепом Сергієм Пашинським заволоділи майже 100 тис. тонн нафтопродуктів, що належали олігарху-втікачу Сергію Курченку. Їхня вартість оцінюється у понад 817 млн грн.У лютому 2024 року СБУ повідомила фігурантам про підозру. Спершу суд заарештував Тищенка з альтернативою застави у 363 млн грн, яку згодом знизили до 181 млн. У серпні 2025 року запобіжний захід пом’якшили до особистого зобов’язання.