Кабмін виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини

Для гарантування стабільного доступу до води у посушливий період уряд перерозподілив 34 млн грн.

Кабінет за результатами засідання 1 вересня, виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини.

Про це повідомляє Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні засідання уряду було присвячене питанням освіти, соціальних послуг та підтримки прифронтових регіонів. 34 млн грн виділили на водопостачання для Миколаївщини", — ідеться у повідомленні.

За словами очільниці уряду, для гарантування стабільного доступу до води у посушливий період уряд перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини.

"Каскад водосховищ у басейні річки Березань забезпечує питною водою понад 9,2 тис. мешканців із 15 громад та зрошення майже 10 тис. гектарів сільгоспземель", — каже Свириденко.