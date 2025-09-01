Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кабмін виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини

Для гарантування стабільного доступу до води у посушливий період уряд перерозподілив 34 млн грн.

Кабмін виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини
Кабмін
Фото: Юлія Свириденко

Кабінет за результатами засідання 1 вересня, виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини. 

Про це повідомляє Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні засідання уряду було присвячене питанням освіти, соціальних послуг та підтримки прифронтових регіонів. 34 млн грн виділили на водопостачання для Миколаївщини", — ідеться у повідомленні.

За словами очільниці уряду, для гарантування стабільного доступу до води у посушливий період уряд перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини. 

"Каскад водосховищ у басейні річки Березань забезпечує питною водою понад 9,2 тис. мешканців із 15 громад та зрошення майже 10 тис. гектарів сільгоспземель", — каже Свириденко.

  • Кабмн виділив 300 млн грн на відновлення Київщини. Київська область отримає кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення розпочатих проєктів.
﻿
