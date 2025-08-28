Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Що відомо про ракету «Фламінго»?
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаЕкономікаБізнес

Справа Кубракова: ВАКС зменшив заставу забудовникові Копистирі і ще одному фігуранту

Також фігурантам продовжили дію обов'язків.

Справа Кубракова: ВАКС зменшив заставу забудовникові Копистирі і ще одному фігуранту
ВАКС
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

28 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання захисту забудовника Сергія Копистири, який фігурує у справі ексвіцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова.

Про це йдеться на порталі «ВАКС вирішив». 

Суд зменшив розмір застав Копистирі і ще одному фігуранту: 

  • забудовнику - з 89 млн грн до 60 млн грн;
  • Олегу Татаренку, якого звинувачують у пособництві, - з 20 млн грн до 19 млн грн. 

До речі, Копистирі вже двічі зменшували заставу — спочатку зі 100 млн грн до 90 млн грн, а потім — до 89 млн грн.

Як ідеться на порталі, захист Татаренка зазначив, що його дружина брала кредити для внесення початкової застави у 20 млн грн 25 квітня 2024 року, а станом на сьогодні подружжя розлучилось. Заставу за Копистиру у розмірі 100 млн грн внесли на депозитний рахунок ВАКС 24 листопада 2023 року.

Суд також продовжив дію обов'язків Копистири, Татаренка і директорки держпідприємства Алли Сушон.

Деталі справи

  • Між державним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, та забудовником була низка договорів з метою будівництва житлових будинків на земельній ділянці, яка належить державі.Усвідомлюючи, що є підстави для розірвання цих договорів з ініціативи Міністерства, фактичний власник забудовника у співучасті з директоркою державного підприємства запропонував хабар Кубракову. Йшлося про 2 % від площі майбутніх житлових будинків (понад 5200 кв. м ).
  • Надалі фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на "довірену особу" віцепрем’єра майнових прав на 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці, загальною площею 785 кв. м, 1 з яких передав у власність.
  • Торік у листопаді НАБУ і САП повідомили підозри бізнесмену і керівниці держпідприємства Сушон.
  • Згодом суд відправив забудовника під арешт з можливість внести 100 млн грн застави.
  • У березні минулого року в справі з'явився ще один підозрюваний - це пособник, який забезпечив переказ коштів зі свого рахунку на рахунок "довіреної особи" Кубракова.
  • У травні цього року НАБУ і САП повідомили про підозру директорці державного підприємства "Укркомунобслуговування" Аллі Сушон в одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижки на придбання двох квартир у Києві. Загальний розмір неправомірної вигоди - більше 3 млн грн.
