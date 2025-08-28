Справа Кубракова: ВАКС зменшив заставу забудовникові Копистирі і ще одному фігуранту

28 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання захисту забудовника Сергія Копистири, який фігурує у справі ексвіцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова.
Про це йдеться на порталі «ВАКС вирішив».
Суд зменшив розмір застав Копистирі і ще одному фігуранту:
- забудовнику - з 89 млн грн до 60 млн грн;
- Олегу Татаренку, якого звинувачують у пособництві, - з 20 млн грн до 19 млн грн.
До речі, Копистирі вже двічі зменшували заставу — спочатку зі 100 млн грн до 90 млн грн, а потім — до 89 млн грн.
Як ідеться на порталі, захист Татаренка зазначив, що його дружина брала кредити для внесення початкової застави у 20 млн грн 25 квітня 2024 року, а станом на сьогодні подружжя розлучилось. Заставу за Копистиру у розмірі 100 млн грн внесли на депозитний рахунок ВАКС 24 листопада 2023 року.
Суд також продовжив дію обов'язків Копистири, Татаренка і директорки держпідприємства Алли Сушон.
Деталі справи
- Між державним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, та забудовником була низка договорів з метою будівництва житлових будинків на земельній ділянці, яка належить державі.Усвідомлюючи, що є підстави для розірвання цих договорів з ініціативи Міністерства, фактичний власник забудовника у співучасті з директоркою державного підприємства запропонував хабар Кубракову. Йшлося про 2 % від площі майбутніх житлових будинків (понад 5200 кв. м ).
- Надалі фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на "довірену особу" віцепрем’єра майнових прав на 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці, загальною площею 785 кв. м, 1 з яких передав у власність.
- Торік у листопаді НАБУ і САП повідомили підозри бізнесмену і керівниці держпідприємства Сушон.
- Згодом суд відправив забудовника під арешт з можливість внести 100 млн грн застави.
- У березні минулого року в справі з'явився ще один підозрюваний - це пособник, який забезпечив переказ коштів зі свого рахунку на рахунок "довіреної особи" Кубракова.
- У травні цього року НАБУ і САП повідомили про підозру директорці державного підприємства "Укркомунобслуговування" Аллі Сушон в одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижки на придбання двох квартир у Києві. Загальний розмір неправомірної вигоди - більше 3 млн грн.