​Прокурори завершили розслідування щодо злочинної організації, яка привласнила майже 70 млн грн агропідприємств

До оборудок залучали і посадовців Державної податкової служби.

Прокурори Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування у справі злочинної організації, яка складалася з понад 15 учасників.

За інформацією пресслужби ОГП, зловмисники у 2018–2022 роках шахрайським шляхом заволоділи понад 69,9 млн грн чотирьох аграрних підприємств і намагалися отримати ще 52 млн грн.

Організацію очолював житель Дніпра. Для реалізації схеми зловмисники використовували підроблені паспорти, печатки, документи, фіктивні банківські рахунки та залучали корупційні зв’язки в податкових органах.

Слідство встановило, що учасники схеми через посадовців ДПС незаконно отримували службові дані про аграрні підприємства і на підставі цих відомостей підробляли документи та відкривали рахунки від імені реальних компаній. Зловмисники, представляючись посадовцями елеваторів і агротрейдерів, укладали договори з постачальниками на вигідних умовах.

Після отримання коштів переводили гроші на інші рахунки та знімали їх готівкою під виглядом «зарплат». Для легалізації доходів виготовляли підроблені бухгалтерські документи.

Окремо прокурори завершили розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС. Ті передавали службову інформацію учасникам злочинної організації. Їм інкримінують несанкціоноване копіювання та витік даних з автоматизованих систем (ч. 3 ст. 362 КК України).