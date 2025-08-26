Сьогодні, 26 серпня, уряд схвалив включення до реєстру ще шести індустріальних парків.

Як написала у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, на 140 га передбачається створення понад 5 тис. робочих місць.

Вона зазначила, що вже другий рік поспіль держава співфінансує розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків, допомагаючи громадам перетворювати порожні або занедбані території на привабливі для виробництва майданчики з електрикою, під'їздними шляхами і іншою інфраструктурою.

Торік 15 парків отримали 1,2 млрд грн, що дало старт 33 проєктам. Цього року вже підписано перші накази, і два парки отримали понад 200 млн грн. Прийом заявок триває до 29 серпня.

Зобов'язання отримувачів підтримки передбачають, що на 1 грн державних коштів буде залучено 5–6 грн приватних інвестицій.

На кінець 2024 року в індустріальних парках збудовані чи будувались 25 заводів, доступні близько 180 МВт електричної потужності для приєднання підприємств.