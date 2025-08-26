Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд схвалив включення до реєстру ще шести індустріальних парків

Передбачається, що створять понад 5000 робочих місць. 

Уряд схвалив включення до реєстру ще шести індустріальних парків
Ілюстративне фото
Фото: Мінекономіки

Сьогодні, 26 серпня, уряд схвалив включення до реєстру ще шести індустріальних парків. 

Як написала у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, на 140 га передбачається створення понад 5 тис. робочих місць.

Вона зазначила, що вже другий рік поспіль держава співфінансує розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків, допомагаючи громадам перетворювати порожні або занедбані території на привабливі для виробництва майданчики з електрикою, під'їздними шляхами і іншою інфраструктурою. 

Торік 15 парків отримали 1,2 млрд грн, що дало старт 33 проєктам. Цього року вже підписано перші накази, і два парки отримали понад 200 млн грн. Прийом заявок триває до 29 серпня. 

Зобов'язання отримувачів підтримки передбачають, що на 1 грн державних коштів буде залучено 5–6 грн приватних інвестицій.

На кінець 2024 року в індустріальних парках збудовані чи будувались 25 заводів, доступні близько 180 МВт електричної потужності для приєднання підприємств.

  • Навесні Кабінет Міністрів виключив чотири індустріальні парки із Реєстру. Це сталося через відсутність учасників, тобто промислових виробників, протягом трьох років з моменту включення парку у Реєстр. У цих парках не проводили господарську діяльність.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies