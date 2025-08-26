Йдеться про фінансування від 100 тисяч до 1 млн гривень.

Підприємці, що працюють у креативній індустрії, зможуть отримати гранти від держави розміром до 1 млн гривень.

Про це написала у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Сьогодні Уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою «Власна Справа» для креативних підприємців", – написала вона у телеграмі.

Відтепер можна буде отримати гранти від держави:

100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;

500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;

1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30

Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.

За три роки роботи програми "Власна справа" 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів — учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів.