Економіка оборони: як ВПК має стати драйвером зростання економіки до 2030 року

В останні роки вітчизняний ВПК уже демонструє шалені темпи зростання, що на тлі протистояння російській агресії здається цілком доречним: країні потрібна сильна оборона, зокрема й завдяки власному виробництву снарядів і техніки. Проте оборонна промисловість — це ще й стимули для економіки України, яка завдяки сильному ВПК здатна значно прискорити розвиток.

Фото: Міноборони

Економічна активність в Україні 2025 року сповільнюється. Звісно, цьому є пояснення — війна впливає на всі сектори економіки, на рівень стабільності роботи підприємств, на обсяг виробленої продукції та на експорт. Прогнози щодо зростання ВВП переглядаються. Раніше в Нацбанку аналітики казали про зростання ВВП на 3,1 % за підсумками цього року, але в новому Інфляційному звіті вже йдеться про погіршення показників. Очікується, що цьогоріч ВВП зросте на 2,1 %, а наступного року — на 2,3 %. Це доволі скромна оцінка, українська економіка здатна значно більше продукувати, і найважливіший її драйвер — сектор ВПК, що постійно зростає.

Оборонна промисловість на мільярди валютної виручки: чого можна досягти завдяки розвитку ВПК

Оборонна галузь може суттєво посилити економічний потенціал країни, і досвід інших доводить це. Розгляньмо, наприклад, Туреччину, яка експортує продукцію оборонного значення до понад 180 країн світу. До того ж понад 50 % експорту з Туреччини саме товарів ВПК надходять до ЄС та США. Експорт оборонної продукції цієї країни перевищує 7 млрд доларів на рік. Для порівняння, 2011 року обсяг експорту продукції ВПК із Туреччини становив 1,1 млрд доларів, 2021-го — 3,22 млрд доларів, а 2024го — 7,15 млрд доларів. Загальний приріст обсягу торгівлі продукції оборонної та аерокосмічної галузей тільки за 2024 рік зріс на 29 %, включно з експортом у країни НАТО та послугами у сфері ВПК.

Такий стрімкий розвиток був би неможливим без трьох складових. Перша — концентрація на нових винаходах, на інноваціях, в які активно інвестують і державні, і приватні компанії — на рівні щонайменше 2 млрд доларів на рік. Друга важлива складова — планова стратегічна дипломатична робота з підписання великих контрактів із США, НАТО та європейськими країнами, країнами Азії, Африки. Третя — концентрація на виготовленні певних видів техніки й озброєнь, які є передовими рішеннями та не мають аналогів (або ж мають далеко не кращі проти турецьких за співвідношенням «ціна-якість» аналоги).

Зокрема, в Туреччині виготовляють військові кораблі. І минулого року було підписано угоду з Португалією на проєктування та будівництво двох кораблів для поповнення складу флоту для ВМС цієї країни на суму 123 млн євро. Це ознаменувало новий рівень експорту для Туреччини, яка розраховує на наступні нові контракти з європейськими замовниками. Також Туреччина виробляє БПЛА, які купують різні країни, зокрема й Україна. Відомо, що виробник безпілотників Baykar має контракти, окрім України, з Албанією, Хорватією, Косово, Польщею та Румунією; звісно, компанія веде переговори й з іншими країнами. Активно розвивається в Туреччині виробництво бронетехніки, зокрема відомими виробниками BMC, Nurol Makina й Otokar. Усі ці компанії вже мають контракти з європейськими замовниками.

Цікаво також і те, як зростає кількість оборонних проєктів у Туреччині загалом: йдеться про 1032 оборонні проєкти 2024 року проти 744 у 2019 році. Отже, підсумовуючи, наголошу: інвестиції, інновації, експортні контракти — три ключі до сталого розвитку оборонної галузі, яка здатна суттєво посилити економічний потенціал країни.

Україна і потенціал ВПК: як досягнути сталого вкладу оборонної галузі в економічний розвиток

Оборонна промисловість — це важлива складова економіки, здатна суттєво посилити розвиток ВВП, збільшити кількість робочих місць, вплинути на експортний потенціал та обсяг валютної виручки. Нагадаю: 2023 року із 4,9 % зростання ВВП України 1,5 % — це оборонна галузь.

Тож в Україні ВПК має стати одним із ключових локомотивів економіки, і, звісно, також йдеться про повоєнне економічне відновлення. Для цього потрібно надати пріоритет саме цьому напрямку, адже оборонна галузь та її експортний потенціал здатні додати значну частку до українського ВВП. І нам є чому повчитися в інших країн, які досягли значних успіхів у оборонній промисловості та представленні своєї оборонної продукції на міжнародній арені. Наприклад, щорічний експорт зброї Ізраїлю перевищує 12 млрд доларів, що становить близько 5 % його ВВП. Тим часом у Швеції для сталого розвитку ВПК виробникам пропонують довготермінові — десятирічні — державні контракти. Це забезпечує стабільність і передбачуваність, дозволяє підприємствам планувати інвестиції та обсяги виробництва. Також Швеція інтегрує ВПК у наукові й освітні програми, а це прискорює розвиток технологій.

Нині важливо досягти системності в підході до інтеграції ВПК у структуру всієї економіки, подбати про стратегічні тривалі науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, про розвиток талантів, про популяризацію наших інновацій і збільшення попиту на них за кордоном.

Уже зараз можна й треба розширювати державно-приватне партнерство в секторі ВПК, що має стати джерелом інновацій. Вкрай важливо сприяти створенню стійкої інноваційної екосистеми оборонної промисловості, яка виходить за межі потреб воєнного часу.

Звісно, для цього потрібні чималі кошти. Адже інвестиції є критично важливими для розвитку оборонно-промислового комплексу України та експортного потенціалу. Державі слід активно підтримувати ВПК через низку інструментів стимулювання. Важливою ініціативою є Defense City, адже спеціальний режим для виробників має сприяти найшвидшому розвитку всієї оборонної галузі. Іншим інструментом може стати запровадження податкових пільг для виробників, які експортують понад 30 % своєї продукції. Такі рішення стимулюватимуть компанії до виходу на міжнародні ринки, що дозволить збільшити обсяг валютних надходжень в Україну. Крім того, необхідне надання державних гарантій для інвесторів у ВПК, включно зі страхуванням ризиків і компенсацією можливих втрат. Це знизить інвестиційні ризики та водночас збільшить привабливість сектору для приватних інвесторів. Можливим ефективним для розвитку ВПК рішенням може стати заснування Оборонного інвестиційного банку як спеціалізованої фінансової установи, що надаватиме кредитування виробникам оборонної продукції. Це забезпечить підприємства цільовим і доступним фінансуванням, а разом з ним з’являться й стимули для розвитку галузі.

Загалом розвиток потенціалу ВПК та збільшення ролі сектору в економіці — це стратегія, яка має втілюватися завдяки спільним зусиллям держави й бізнесу. Потрібно налагоджувати контакти з міжнародними виробниками та іншими державами, що вже зацікавилися українськими технікою та озброєннями. Стале надходження коштів від інвестицій в оборонний сектор дозволить прискорити модернізацію виробничих потужностей, збільшити обсяги виробництва, спрямувати фінансування на інновації.

Зазначу, що розвиток ВПК має значний мультиплікативний ефект для економіки. Фактично ВПК впливає на розвиток суміжних галузей, як-от металургія, електроніка, ІТ і логістика. За оцінками Мінекономіки, кожна гривня інвестицій у ВПК створює 2,3 гривні доданої вартості в суміжних галузях. Розвиток ВПК також відіграє ключову роль у створенні нових робочих місць та збереженні кваліфікованих кадрів в Україні.

Упевнений, пріоритетний розвиток ВПК дозволяє Україні стратегічно формувати економіку, засновану на досвіді, ефективності й високих технологіях. Попит на передові матеріали, програмне забезпечення та інженерні рішення в оборонному секторі стимулює інновації, які згодом можуть бути перенесені на цивільні застосування, що також позитивно вплине на економічне зростання. Військово-промисловий комплекс — це основа відродження вітчизняної промисловості, це реальний стимул для розвитку всієї економіки. Завдяки плановому розвитку й масштабуванню ВПК Україні вдасться досягти економічного зростання та значно посилити свої позиції на світовому ринку озброєнь.