Держстат до кінця 2025 року хоче провести оцінку чисельності населення України

До кінця поточного року Держстат планує провести оцінку чисельності населення України, хоча це й не замінить собою перепис.

Про це глава Держстату Арсен Макарчук розповів у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми опинилися в ситуації, коли не знаємо, скільки у країні живе людей. І маємо шукати інші підходи для розрахунку чисельності населення. Маємо провести цю оцінку де-факто з нуля, коли немає єдиного надійного джерела, яке може нам забезпечити дані для оцінки", – зазначив Макарчук.

Він нагадав, що до 2022 року при обчисленні чисельності населення Держстат спирався на дані перепису ще 2001 року. На них накладались дані щодо природного та міграційного руху населення.

Арсен Макарчук зауважив, що в умовах повномасштабної російської агресії оцінка класичним методом неможлива, бо існує прогалина з 2022 року, яку немає змоги закрити.

"Особливо це стосується виїзду за кордон, бо певний час документи перевірялися, але дані в базу не вносились. Це, на жаль, об'єктивний факт", – додав голова Держстату.

Водночас, наголосив Макарчук, є багато інших даних, які у комплексі можна використати для проведення такої оцінки.

Йдеться, зокрема, про дані державних реєстрів, які суттєво покращились за час війни, хоча вони не геолокують людину. Можна також використати дані мобільних операторів, дані банків, статистичні дані щодо кількості спожитих продуктів харчування в певній місцевості, за якими можна робити певні припущення щодо кількості населення, яке там проживає.

Запит щодо оцінки чисельності населення чи не наймасовіший від органів державної влади, місцевих органів, від бізнесу та громадян.

"В нас є три головних показники, які цікавлять всіх: ВВП, інфляція і чисельність населення та його статево-віковий склад", – сказав Макарчук.