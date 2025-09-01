АРМА готується передати в управління арештований завод "Ромєрм" на Дніпропетровщині

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало попередні ринкові консультації щодо передачі в управління арештованих активів заводу "Ромєрм" на Дніпропетровщині.

Про це ідеться у повідомленні АРМА.

Завод із виробництва м’ясних заморожених напівфабрикатів "Ромєрм" (колишнє підприємство ТМ "Єрмоліно") оцінюють у понад 558 млн грн.

Площа виробничого комплексу підприємства складать 4 654,8 кв. м. На заводі встановлене сучасне німецьке та італійське обладнання. Також є власна трансформаторна підстанція потужністю 100 тис. кВт.

Крім того, на території заводу розташований гуртожиток для персоналу площею понад 2 тис. кв. м. Запуск підприємства може забезпечити до 1000 робочих місць у регіоні.

Напередодні працівники АРМА здійснили виїзний огляд цього активу, встановили його технічний стан та умови збереження.

Актив передано в управління АРМА за рішенням Шевченківського районного суду м. Києва, повідомляє агентство.