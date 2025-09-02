Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський підписав закон про запровадження експортного мита на сою та ріпак

Нардепи кажуть, що цей закон має стати одним з інструментів для унеможливлення схем виведення валютної виручки через «сірий» експорт олійних. Втім частина аграрних асоціацій бачить у цьому законі насамперед загрозу для малих фермерських господарств та виробників.

Зеленський підписав закон про запровадження експортного мита на сою та ріпак
Президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Сьогодні, 2 серпня, президент Володимир Зеленський підписав прийнятий у липні Верховною Радою законопроєкт про запровадження експортного мита на сою та ріпак. 

Про це свідчать дані картки законопроєкту № 13157 на сайті Верховної Ради. 

Перед другим читанням, за ініціативи членів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, у текст додали так звану "соєво-ріпакову" правку – про 10% експортне мито. Аби фактично обмежити експорт для «сірих» юросіб без активів, без сплати податків та з фіктивними збитками.

Раніше Тимчасова слідча комісія з питань неповернення валютної виручки встановила факт, що експорт агропродукції став каналом для виведення валютної виручки з країни на мільярди доларів. Лише за два роки з країни було виведено більш як $8 млрд. Переважно – через експорт агропродукції фіктивними компаніями. На першому місці — соя.

Законопроєкт про впровадження додаткових експортних мит підтримали великі “білі” агровиробники і трейдери. Натомість частина аграрних асоціацій виступила проти, наполягаючи, що додаткове мито вдарить не по трейдерах, а по маленьких фермерах та виробниках.
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies