Карні заявив, що Канада подвоїть обсяги експорту за межами США

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні поставив перед своєю країною мету – подвоїти обсяги експорту до країн, окрім США, протягом наступного десятиліття, заявивши, що американські мита стримують інвестиції.

Про це пише АР.

Карні, який має представити бюджет уряду 4 листопада, заявив, що багато колишніх переваг Канади, які засновані на тісних зв’язках зі США, перетворилися на вразливості.

"Робочі місця працівників у наших галузях, які найбільше постраждали від мит США –автомобільній, сталеливарній, лісовій – опинилися під загрозою. Наш бізнес стримує інвестиції, обмежений тінню невизначеності, яка нависла над усіма нами", – сказав Карні.

Він підтвердив у своєму вечірньому зверненні, що процес економічної інтеграції між Канадою та США, який тривав десятиліттями, тепер завершився.

"США кардинально змінили свій підхід до торгівлі, піднявши мита до рівня, який востаннє бачили під час Великої депресії. Ми маємо дбати про себе, тому що не можемо покладатися на одного іноземного партнера", – сказав він і додав, що його країна відновить співпрацю з глобальними гігантами – Індією та Китаєм.

Напруженість між двома сусідніми та давніми союзниками останніми місяцями дещо зменшилася, оскільки Карні намагається досягти торговельної угоди з Трампом, але мита продовжують завдавати шкоди, особливо в секторах алюмінію, сталі, автомобілебудування та лісозаготівлі.

Понад 75% канадського експорту припадає на США. Канада є основним експортним ринком для 36 американських штатів. Щодня кордон перетинають товари та послуги на суму близько 3,6 млрд канадських доларів (2,7 млрд доларів США).Близько 60% імпорту сирої нафти США надходить із Канади, як і 85% імпорту електроенергії.

Канада також є найбільшим іноземним постачальником сталі, алюмінію та урану до США і має 34 критично важливі корисні копалини та метали, які Пентагон прагне отримати та вкладає інвестиції для забезпечення національної безпеки.Угода про вільну торгівлю між Канадою та США підлягає перегляду у 2026 році.

Карні назвав Канаду "енергетичною наддержавою" і заявив, що країна має треті за величиною запаси нафти та четверті за величиною запаси природного газу у світі.