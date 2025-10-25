Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСвіт

Іспанія вимагає скасувати в ЄС переведення годинників

Це вже мало статися 7 років тому.

Іспанія вимагає скасувати в ЄС переведення годинників
Фото: glavcom.ua

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез публічно закликав Європейський Союз припинити практику переведення годинників на "літній" та "зимовий" час.

Як пише Deutsche Welle, голова уряду запевнив, що Іспанія вимагатиме закріплення єдиного часу вже у 2026 році. 26 жовтня країна, як і весь блок, а також Україна, переведе стрілки на одну годину назад. 

Єврокомісія вже намагалася скасувати часове зміщення у 2018 році, проте рішення так і не було остаточно схвалене Європарламентом та усіма країнами-членами Євросоюзу. Чимало дискусій викликало питання, на якому часі варто жити упродовж всього року - "зимовому" чи "літньому". 

Переведення годинників практикують з початку ХХ століття, проте медики та психологи стверджують, що це завдає шкоди здоров'ю та призводить до стресів, збільшення автомобільних аварій та інших негативних наслідків. При цьому заощадження електроенергії, яке називають головною причиною зміни часу, насправді виявляється мізерним. 
