FT: Арабські держави виступають проти призначення експрем'єра Британії Блера на посаду з нагляду за Газою

Палестинська сторона заявила про готовність співпрацювати з Трампом і Блером для зміцнення перемир’я.

Рішення президента США Дональда Трампа призначити екс-прем’єра Великої Британії Тоні Блера до "ради миру" з нагляду за післявоєнним перехідним періодом у Газі викликало занепокоєння серед деяких арабських та мусульманських держав, пише FT.

Дипломати висловили сумніви через підтримку Блером вторгнення США до Іраку у 2003 році та можливе зменшення ролі палестинців в управлінні анклавом. До консультацій Трампа залучили Саудівську Аравію, ОАЕ, Єгипет, Йорданію, Катар, Туреччину та Індонезію, однак країни, які виступили проти призначення Блера, не названо.

"Арабські та мусульманські держави мають до нього претензії через минуле або побоюються опору з боку палестинців, що може ускладнити угоду", — зазначив один із дипломатів.

Водночас Блер має добрі стосунки з елітою в країнах Перської затоки, але його імідж серед населення сприймається негативно.

Трамп також визнає певний спротив: "Я хочу дізнатися, чи Тоні буде популярним серед усіх, бо я просто не знаю цього", — сказав він.

Вашингтон очікує, що арабські та мусульманські держави нададуть основну частину військ для стабілізаційних сил у Газі та фінансування реконструкції Сектора. Проте деталі плану і досі не узгоджено: невідомо, хто увійде до "ради миру" і якими будуть її повноваження.

Палестинська сторона, зокрема віцепрезидент Хусейн аль-Шейх, заявила про готовність співпрацювати з Трампом і Блером для зміцнення перемир’я.