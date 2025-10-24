У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Єврокомісарка Лабіб: ЄС «ще не готовий» використовувати заморожені російські активи для кредиту Україні

Вона вважає, що будь-які кроки мають відповідати міжнародним нормам.

Єврокомісарка Лабіб: ЄС «ще не готовий» використовувати заморожені російські активи для кредиту Україні
бельгійська єврокомісарка Гаджа Лабіб
Фото: EPA/UPG

Євросоюз поки не готовий використати 140 мільярдів євро заморожених російських активів, щоб надати Україні великий кредит. 

Про заявила бельгійська єврокомісарка Гаджа Лабіб, яка відповідає за гуманітарну допомогу та управління кризами, передає Politico.

Лабіб пояснила, що перед ухваленням рішення потрібно мінімізувати юридичні ризики і розподілити відповідальність між Бельгією, рештою 26 країн ЄС і членами G7.

Лабіб також захистила позицію прем’єра Бельгії Барта де Вевера, який напередодні на саміті Європейської ради в Брюсселі заблокував план використання російських активів, побоюючись юридичних і фінансових наслідків для своєї країни.

«Ми не готові. Це безпрецедентно. Ми вперше робимо подібне, тому маємо діяти дуже обережно, щоб врахувати всі можливі наслідки», — сказала єврокомісарка.

За її словами, активи належать Центробанку Росії і захищені міжнародним правом, тож будь-які кроки мають відповідати цим нормам. Водночас вона нагадала, що Бельгія вже перерахувала частину відсотків від заморожених коштів на підтримку України, тоді як інші країни ЄС — зокрема, Франція, Люксембург і Німеччина — діють повільніше.

План, який провалився на саміті, передбачав надання Україні «репараційного кредиту» — тобто коштів, що мали бути повернені лише у випадку, якщо Росія колись виплатить воєнні репарації.

Єврокомісія тепер готує оновлені пропозиції щодо фінансування України, включно з можливістю використання російських активів. ЄС планує повернутися до цього питання на саміті в грудні.

«Якщо у нас будуть хороші юристи, належна система, підтримка G7 і всіх 27 країн-членів, це може статися швидко. Але запитайте інших — чи готові вони?» — сказала Лабіб.
﻿
