Хорватія запроваджує обов’язкову військову підготовку

Парламент Хорватії ухвалив запровадження обов’язкової базової військової підготовки.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Рішення про запровадження обов’язкової базової військової підготовки підтримали 84 депутати, 30 утрималися, 11 проголосували проти.

Зазначається, що базова військова підготовка триватиме два місяці. Перші призови розпочнуться до кінця цього року, а проходження служби почнеться на початку наступного року.

Міноборони Хорватії запевнило, що рішення ухвалили “відповідно до європейських тенденцій та змін безпекових умов, дедалі частіших стихійних лих та кризових ситуацій”.

У відомстві нагадали, що за 17 років, які минули з моменту скасування обов’язкової військової служби, близько 300 тис. хорватів не отримували жодної військової підготовки.

Щорічно заплановано призивати близько 4 тис. новобранців п’ятьма чергами по 800 людей. Навчання триватиме по два місяці в трьох локаціях країни – містах Кнін, Слунь і Пожега. До першої хвилі призовників увійдуть юнаки, яким у 2026 році виповнюється 19 років, а взагалі підготовці можуть підлягати чоловіки від 19 до 30 років. В свою чергу, жінки можуть добровільно долучатися до проходження служби.

Як зазначається, Хорватія відмовилася від призову й перейшла на добровільну службу в 2008 році, а наступного року країна увійшла до НАТО.