Кандидатом у прем'єри Молдови став власник бізнесу в Україні

Президентка Молдови Мая Санду визначилася з кандидатом на посаду прем'єр-міністра республіки - ним став 61-річний Александру Мунтяну.

Указ глави держави оприлюднено на президентському сайті. Санду очікує від майбутнього очільника уряду "забезпечення миру, підготовки країни до вступу в ЄС, зміцнення економіки та підвищення рівня життя людей".

Мунтяну має визначитися зі складом свого кабінету міністрів, після чого отримати вотум довіри від молдовського парламенту, більшість у якому належить проєвропейській президентській партії.

Кандидат у прем'єри тісно пов'язаний з Україною: з 2007 року він працював у сфері бізнесу саме в нашій державі, а у 2016 році заснував в Україні власну компанію з управління інвестиціями.