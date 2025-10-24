Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Литва закриває аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Це сталось після виявлення повітряних куль.

Литва закриває аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Литва у п'ятницю 24 жовтня закрила два свої найбільші аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє Reuters.

Національний центр кризового управління Литви повідомив, що в п’ятницю радари виявили десятки повітряних кульок.

Через це аеропорти Вільнюса та Каунаса були закриті з міркувань безпеки до 23:00. Водночас пункти пропуску на кордоні з Білоруссю залишатимуться закритими до полудня неділі, повідомила литовська влада.

“Комісія національної безпеки наступного тижня збереться, щоб оцінити... що можна зробити короткостроково, що було б болісно для контрабандистів та режиму Лукашенка, який дозволяє їм процвітати”, – йдеться у заяві прем’єр-міністра Литви Інги Ругінене.

Литва вважає, що повітряні кульки надсилають контрабандисти, які перевозять контрабанду сигарет, але звинувачує президента Білорусі Олександра Лукашенка у тому, що той не припинив цю практику.
