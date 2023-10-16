В Ірані убили відомого режисера Даріуша Мехрджуї та його дружину

В Ірані одного із найвидатніших кінорежисерів країни Даріуша Мехрджуї та його дружину убили в їхньому будинку поблизу Тегерана.

Про це пише The Guardian.

Головний суддя провінції сказав, що Мехрджуї та його дружина Вахіде Мохаммадіфар “були вбиті численними ножовими пораненнями в шию”.

Тіла подружжя знайшла їхня донька.

Поліція повідомила, що на місці злочину не виявили ознак насильницького проникнення, однак були сліди, “пов'язані з вбивцею”.

У неділю газета Etemad опублікувала інтерв’ю з дружиною режисера, в якому йшлося про погрози і пограбування будинку. У своїй заяві міністр культури Ірану Мохаммад-Мехді Есмаїлі назвав Мехрджуї “одним із піонерів іранського кіно” та “творцем вічних творів”.

Народився в 1939 році в Тегерані, Мехрджуї вивчав філософію в Сполучених Штатах, а потім повернувся до Ірану, де заснував літературний журнал і випустив свій перший фільм у 1967 році, “Діамант 33” пародію на серіал про Джеймса Бонда.

83-річний чоловік був незабутньо пов'язаний із новою хвилею іранського кіно, а його фільм 1969 року “Корова” став однією з перших картин цього руху. Потім він зняв низку відомих фільмів, у тому числі “Містер Легковірний” та “Цикл”, перед тим як залишити Іран після ісламської революції 1979 року.

З 1980 до 1985 року він жив у Франції, де працював над документальним фільмом “Подорож до країни Рембо”. Повернувшись до Ірану, Мехрджуї досяг касового успіху з фільмом “Мешканці” 1987 року.

У 1990 році він зняв “Хамун”, похмуру комедію, що показує 24 години життя інтелектуала, що терзає розлучення і психологічні тривоги в Ірані, захопленому технологічними компаніями Sony і Toshiba. Протягом 1990-х років Мехрджуї також відобразив життя жінок у мелодрамі «Сара, Парі та Лейла” про безплідну жінку, яка спонукає свого чоловіка одружитися з другою жінкою.

В інтерв'ю іранським ЗМІ Мехрджуї сказав, що на нього вплинули шведський кінорежисер Інгмар Бергман та італієць Мікеланджело Антоніоні.