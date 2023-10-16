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Призупинення вогню дозволило знову відкрити пункт пропуску Рафах, − Reuters з посиланням на Єгипет

Ізраїльський прем’єр Нетаньягу заперечує це.

Призупинення вогню дозволило знову відкрити пункт пропуску Рафах, − Reuters з посиланням на Єгипет
Ізраїльсько-єгипетський кордон
Фото: EPA/UPG

Для надання допомоги та евакуацію іноземців Єгипет, Ізраїль і США домовилися про припинення вогню на кілька годин на півдні Гази, починаючи з 06:00 за Гринвічем. 

Це збігається з повторним відкриттям прикордонного переходу Рафах, пише Reuters з посиланням на два єгипетські джерела.

Однак прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заперечує угоду.

“Наразі немає перемир'я та гуманітарної допомоги в Газі в обмін на те, щоб вислати звідти іноземців”, − йдеться в заяві його офісу.

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Видання нагадує, що у відповідь на атаку ХАМАСу, Ізраїль здійснює інтенсивні бомбардування Гази, запровадив сувору блокаду та готує наземне вторгнення.

Оновлення. The Guardian водночас пише, що деякі транспортні засоби та вантажівки під прапорами ООН рухаються на КПП Рафах.

Рафах розташований на кордоні між єгипетським Синайським півостровом і сектором Гази і є єдиним пунктом пропуску на територію, непідконтрольну Ізраїлю.

Єгипетські джерела повідомили, що перемир'я триватиме кілька годин, але вони не уточнили точну тривалість. Вони також повідомили, що три країни домовилися, що Рафах буде відкритий до 14:00 за Грінвичем. 

Джерело у службі безпеки та неурядова організація в Ель-Аріші повідомили, що вантажівки з гуманітарною допомогою все ще чекають дозволу на поїздку. Єгипет заявив, що пункт пропуску залишався відкритим з єгипетської сторони протягом останніх днів, але був виведений з ладу через бомбардування.

Нагадаємо, вчора держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що контрольно-пропускний пункт Рафах між Газою та Єгиптом "буде відкритий" для евакуації людей із сектора Газа.

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