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Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС

Під час атак 7 жовтня загинули щонайменше 10 членів “Шабак”.

Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

Голова ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар вважає, що він особисто відповідальний за відсутність раннього попередження про смертоносний напад ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Незважаючи на серію дій, які ми здійснили, у суботу, на жаль, ми не змогли створити достатнє попередження, яке дозволило б зірвати атаку”, - написав Ронен Бар у листі до членів агентства.

Він додав, що час для розслідування цієї ситуації ще попереду, а зараз триває боротьба.

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Уточнюється, що за кілька годин до атаки 7 жовтня оборонне відомство виявило незвичний рух у секторі Газа. Це призвело до нічної телефонної розмови між високопосадовцями, але ознаки були здебільшого заперечені.

Втім, Бар пішов до штаб-квартири агентства і наказав розгорнути невелику групу на кордоні Гази, передбачаючи невелику атаку.

За даними агентства, під час атак 7 жовтня загинули щонайменше 10 членів “Шабак”.

Нагадаємо, за словами речника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі, бойовики ХАМАС утримують в Газі 199 заручників. Ізраїльські військові вже зв’язалися з їхніми родинами. Серед заручників, яких терористи ХАМАС забрали в Газу після атаки минулого тижня, багато людей похилого віку, дітей і жінок.

В свою чергу, Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що ХАМАС потенційно був готовий звільнити майже 200 заручників, яких він утримує, якщо Ізраїль припинить авіаудари по сектору Газа. Сам ХАМАС не визнав, що робив таку пропозицію.

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