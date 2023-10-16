Ворог обстріляв за добу 18 населених пунктів Донеччини та поранив чотирьох людей

Протягом минулої доби армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Донецької області. Зафіксовано 20 ударів по мирних жителях, поранення дістали четверо людей.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Під вогнем ворога перебували міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Курахівка, Очеретине, села Архангельське, Верхньокам’янське, Ганнівка, Диліївка, Колодязі, Маркове, Нетайлове, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Соловйове.

Пошкоджені 38 цивільних об’єктів – 25 житлових будинків, підприємство, котельня, палац культури, церква, гараж, господарча споруда, трансформаторна підстанція, газова труба, автомобілі, лінії електропередач. Ганнівку російські війська накрили з "Ураганів" – поранили двох мешканців, пошкодили дві приватних оселі.

Внаслідок артилерійських ударів зазнали травм ще дві людини – в Нетайловому та Верхньокам’янському. Обидві домівки пошкоджено.

З авіації росіяни вдарили по Очеретиному – зруйнували підприємство. На Диліївку скинули керовану авіабомбу "ФАБ-250", постраждали три будинки. По Слов'янську ворог випустив ракету, яка влучила на околицях міста. Костянтинівка зазнала обстрілу з "Градів". Росія пошкодила щонайменше 8 приватних і 3 багатоквартирних будинки, котельню та перебила газогін.

Нагадаємо, в Торецькій та Мар’їнській громаді Донецької області буде проведена примусова евакуація дітей. Станом на початок жовтня на території Донеччини залишалися 40 576 дітей, більшість із них у порівняно віддалених від лінії фронту населених пунктах.