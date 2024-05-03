Псевдорозслідування РФ щодо голови СБУ Малюка є юридично нікчемними, – Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора зауважили, що російська пропаганда намагається дискредитувати Україну та її Сили оборони, щоб відволікти увагу світу від воєнних злочинів РФ.

Російська пропаганда намагається відволікти увагу світової спільноти від воєнних злочинів, які вчиняють ЗС РФ, повідомляє Офіс Генпрокурора України.

Офіс Генпрокурора фіксує значну активізацію інформаційно-психологічних операцій РФ, спрямованих на дискредитацію України на міжнародному рівні.

Мета цих операцій – зменшити обсяги міжнародної допомоги Україні та відволікти увагу світового співтовариства від масових та спланованих воєнних злочинів, які ЗС РФ щодня вчиняють на території України.

Один з таких прикладів російської дезінформації – спроба російських так званих «слідчих» та пропагандистів перекласти на Україну відповідальність за теракт у «Крокус Сіті Хол».

Інший приклад інформаційних операцій ворога – маніпулятивні та нікчемні з юридичної точки зору псевдорозслідування щодо Голови Служби безпеки України Василя Малюка і представників інших інституцій та підрозділів Сил оборони України, які протидіють російській агресії.

Генпрокуроратура зазначає, що ворог сподівається, що його брехня змусить світ забути про понад 127 000 воєнних злочинів агресора, задокументованих в Україні. Однак світ бачить їх усі. Воєнні злочини РФ, зокрема, системні тортури проти українських військовополонених та цивільних осіб, зафіксовано інституціями ООН.

Зокрема, Human Rights Watch повідомили про вбивство за останні 5 місяців щонайменше 15 українських військових при спробах здатися у полон.

Крім того, Держдеп США заявив про застосування РФ проти України хімічного озброєння та наклав санкції на причетних до цього фізичних та юридичних осіб.

Також понад 20 країн світу проводять власні розслідування або збирають докази воєнних злочинів, які росія чинить в Україні.

Зі свого боку, Міжнародний кримінальний суд вже видав 4 ордери на арешт військово-політичного керівництва РФ.

Офіс Генпрокурора зазначає, що продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами заради того, щоб справжні воєнні злочинці, якими є Путін та його підлеглі, постали перед судом.

Раніше Василь Малюк прокоментував "рішення" росіян заочно арештувати його: "Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд – на їх господарем Путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше".