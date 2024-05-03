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Ексгенералу СБУ Андрію Наумову повідомили про підозру у незаконному збагаченні на майже 33 млн грн

Йдеться про елітні автівки та готівкові кошти. За останніми даними, Наумов, якого весною 2022 року Зеленський позбавив військового звання і назвав "зрадником", наразі перебуває у Сербії.

Ексгенералу СБУ Андрію Наумову повідомили про підозру у незаконному збагаченні на майже 33 млн грн
Андрій Наумов
Фото: radiosvoboda.org

Колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 32,7 млн грн, повідомляє Офіс Генпрокурора. Подробиці справи вказують на те, що йдеться про ексгенерала СБУ Андрія Наумова.

За даними слідства, з червня 2019 року по липень 2021 року, перебуваючи на військовій службі за контрактом осіб офіцерського складу в СБУ та обіймаючи цю посаду, він набув необґрунтовані активи на суму 32,7 млн грн. 

Йдеться про елітні автівки та готівкові кошти.

Хто такий Андрій Наумов

  • На початку року стало відомо, що ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов із в'язниці в Сербії. Через розгляд апеляції йому поки що заборонили залишати країну.
  • Андрій Наумов працював у Генпрокуратурі, а потім – в Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. У 2018 році став директором ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За його роботу в цьому підприємстві потім у правоохороцнів виникнуть питання.
  • З 2019 по 2021 Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. Це управління відповідає за контроль над працівниками СБУ. При цьому Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Він фігурував у розслідуванні про набуття елітного майна, не зіставного з офіційними доходами держслужбовця. 
  • У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, але на початку повномасштабного вторгнення Росії позбавив його цього звання і назвав "зрадником".
  • Наумов втік напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тисяч євро та 120 тисяч доларів, а також два смарагди. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.
  • Рішення у справі Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення. Згодом і захист, і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення.
  • У липні 2023 року суд у Сербії не дозволив екстрадицію Наумова до України.
  • Раніше також повідомлялось, що колишньому генералу СБУ Наумову, який підозрюється в наданні російським окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок у РФ.
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