Ексгенералу СБУ Андрію Наумову повідомили про підозру у незаконному збагаченні на майже 33 млн грн

Колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 32,7 млн грн, повідомляє Офіс Генпрокурора. Подробиці справи вказують на те, що йдеться про ексгенерала СБУ Андрія Наумова.
За даними слідства, з червня 2019 року по липень 2021 року, перебуваючи на військовій службі за контрактом осіб офіцерського складу в СБУ та обіймаючи цю посаду, він набув необґрунтовані активи на суму 32,7 млн грн.
Йдеться про елітні автівки та готівкові кошти.
Хто такий Андрій Наумов
- На початку року стало відомо, що ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов із в'язниці в Сербії. Через розгляд апеляції йому поки що заборонили залишати країну.
- Андрій Наумов працював у Генпрокуратурі, а потім – в Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. У 2018 році став директором ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За його роботу в цьому підприємстві потім у правоохороцнів виникнуть питання.
- З 2019 по 2021 Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. Це управління відповідає за контроль над працівниками СБУ. При цьому Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Він фігурував у розслідуванні про набуття елітного майна, не зіставного з офіційними доходами держслужбовця.
- У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, але на початку повномасштабного вторгнення Росії позбавив його цього звання і назвав "зрадником".
- Наумов втік напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тисяч євро та 120 тисяч доларів, а також два смарагди. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.
- Рішення у справі Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення. Згодом і захист, і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення.
- У липні 2023 року суд у Сербії не дозволив екстрадицію Наумова до України.
- Раніше також повідомлялось, що колишньому генералу СБУ Наумову, який підозрюється в наданні російським окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок у РФ.