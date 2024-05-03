Ексгенералу СБУ Андрію Наумову повідомили про підозру у незаконному збагаченні на майже 33 млн грн

Йдеться про елітні автівки та готівкові кошти. За останніми даними, Наумов, якого весною 2022 року Зеленський позбавив військового звання і назвав "зрадником", наразі перебуває у Сербії.

Колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 32,7 млн грн, повідомляє Офіс Генпрокурора. Подробиці справи вказують на те, що йдеться про ексгенерала СБУ Андрія Наумова.

За даними слідства, з червня 2019 року по липень 2021 року, перебуваючи на військовій службі за контрактом осіб офіцерського складу в СБУ та обіймаючи цю посаду, він набув необґрунтовані активи на суму 32,7 млн грн.

Йдеться про елітні автівки та готівкові кошти.

Хто такий Андрій Наумов