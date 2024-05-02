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Університету Каразіна у Харкові повернуть будівлю вартістю майже 2 млн гривень

Раніше будівлю площею понад 400 м.кв передали в оренду приватному підприємцю для СТО.

Університету Каразіна у Харкові повернуть будівлю вартістю майже 2 млн гривень
Університет ім. Каразіна
Фото: Офіс генпрокурора

Верховний Суд підтримав позицію Офісу Генерального прокурора і задовольнив касацію щодо протиправності передачі в оренду будівлі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, вартістю майже 2 мільйони гривень. За рішенням суду її повернуть у розпорядження найстарішого вишу міста.

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

Зазначачається, що раніше нежитлову будівлю  площею 435 м кв, вартістю 1,9 млн грн передало в оренду регіональне відділення Фонду державного майна України Харківщини.

Відповідно до договору у будівлі розмістили станцію технічного обслуговування та ремонту автотранспорту. Водночас вона могла використовуватися за будь-яким на розсуд орендаря цільовим призначенням.

"З огляду на незаконність договору оренди, Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова звернулася до господарського суду з позовом про визнання його недійсним та повернення майна університету", – зазначили у прокуратурі.

Проте суди першої та апеляційної інстанцій не підтримали законні доводи прокурора та відмовили у його задоволенні.

"Наразі Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив свої висновки про неможливість використання майна закладів освіти не за цільовим призначенням, скасував попередні судові рішення та повністю задовольнив позов прокурора", – йдеться у повідомленні ОГ.

Також там наголошують, що закон України «Про освіту» визначає, що нежитлові приміщення, які становлять матеріально-технічну базу об’єктів освіти, не можуть використовуватися не за освітнім призначенням, а можуть бути передані в оренду виключно для діяльності, пов’язаної з навчально-виховним процесом.

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