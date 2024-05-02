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Передані Естонією катери "Ірпінь" та "Рені" включено до складу національного флоту України

На катерах піднято Військово-Морські Прапори.

Передані Естонією катери "Ірпінь" та "Рені" включено до складу національного флоту України
Фото: ВМС ЗС України

З нагоди включення до складу національного флоту України на катерах "Ірпінь" та "Рені" проведено ритуал підняття Військово-Морських Прапорів Збройних Сил України.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ. 

У церемонії під керівництвом командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Олексія Неїжпапи, крім військових моряків, взяла участь делегація від Естонської Республіки на чолі з командувачем ВМС Естонії комодором Юрі Саска.

Назви катерам Р01"Roland" і Р02"Risto", які Україні цьогоріч у відмінному стані, майже новими передали ВМС Естонії, було присвоєно наказом Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на честь Міста-Героя Ірпінь та міста Рені, порт якого до Естонської Республіки є найближчим.

Учасники хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих воїнів та мирних громадян, які загинули внаслідок російської збройної агресії, та встановили поминальні свічки. 

Отримавши від командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Олексія Неїжпапи Військово-Морські Прапори Збройних Сил України, командири катерів урочисто підняли їх на флагштоках катерів "Ірпінь" та "Рені". 

По завершенні церемонії гості мали нагоду, під час переходу морем, ознайомитись з облаштуванням катерів, їх ходовими якостями та побачити наслідки ворожих ударів по портовій інфраструктурі України.

Катери "Ірпінь" та "Рені" виконуватимуть бойові завдання у тому числі із захисту цивільного судноплавства.

У квітні речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що Чорноморський флот РФ втратив третину кораблів, але Україні ще є над чим працювати. На тлі втрат флоту окупанти посилили авіаційну складову.

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