У Часовому Ярі досі перебувають понад 680 цивільних

У місті Часів Яр, яке армія РФ намагається захопити та у Часовоярській громаді станом на 2 травня перебувають 682 людини.
Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.
"Це жителі громади, які залишилися, попри військові дії, які фактично вже йдуть на околицях нашого міста", — каже Чаус.
Глава МВА додав, що переважно у місті залишилися люди похилого віку. Хоч евакуація з міста розпочалася ще з 2022 року, люди не поспішають виїжджати попри військові дії.
За словами Чауса, в місті не залишилося жодного вцілілого багатоповерхового будинку, більшість пошкоджень критичні. Протягом місяця місто обстрілюють кожен день.
- Щоб захопити Часів Яр на Донеччині армія РФ почала використовувати тактику, яка була під час наступу в Авдіївці. Ворог скидає на місто авіабомби.
- Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.