Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину
ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Часовому Ярі досі перебувають понад 680 цивільних

У місто проживають здебільшого люди похилого віку.

У Часовому Ярі досі перебувають понад 680 цивільних
Фото: Донецька обласна прокуратура

У місті Часів Яр, яке армія РФ намагається захопити та у Часовоярській громаді станом на 2 травня перебувають 682 людини.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.

"Це жителі громади, які залишилися, попри військові дії, які фактично вже йдуть на околицях нашого міста", — каже Чаус.

Глава МВА додав, що переважно у місті залишилися люди похилого віку. Хоч евакуація з міста розпочалася ще з 2022 року, люди не поспішають виїжджати попри військові дії.

За словами Чауса, в місті не залишилося жодного вцілілого багатоповерхового будинку, більшість пошкоджень критичні. Протягом місяця місто обстрілюють кожен день.

  • Щоб захопити Часів Яр на Донеччині армія РФ почала використовувати тактику, яка була під час наступу в Авдіївці. Ворог скидає на місто авіабомби.
  • Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies