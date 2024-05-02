У Часовому Ярі досі перебувають понад 680 цивільних

У місто проживають здебільшого люди похилого віку.

У місті Часів Яр, яке армія РФ намагається захопити та у Часовоярській громаді станом на 2 травня перебувають 682 людини.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.

"Це жителі громади, які залишилися, попри військові дії, які фактично вже йдуть на околицях нашого міста", — каже Чаус.

Глава МВА додав, що переважно у місті залишилися люди похилого віку. Хоч евакуація з міста розпочалася ще з 2022 року, люди не поспішають виїжджати попри військові дії.

За словами Чауса, в місті не залишилося жодного вцілілого багатоповерхового будинку, більшість пошкоджень критичні. Протягом місяця місто обстрілюють кожен день.