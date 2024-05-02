Сили оборони вибивають ворога з Очеретиного, — ОСУВ "Хортиця"

Щоб прорвати оборону ЗСУ, ворог задіяв на цьому напрямку до чотирьох бригад.

Сили оборони України вживають заходів, щоб вибити російських окупантів із селища Очеретине в Донецькій області.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин, пише АрміяІнформ.

«Щодо Очеретиного ситуація така, що ворогу вдалося прорватися і закріпитися в цьому населеному пункті. Його частина перебуває під контролем ворога. Ця частина знаходиться під нашим вогневим контролем. Збройні Сили і Сили оборони вживають всіх заходів, щоб вибити ворога звідти. Там наразі тривають важкі бої. Збройні Сили контролюють цю ситуацію», — розповів речник ОСУВ «Хортиця».

Як зазначив військовий, щоб розвинути тактичний успіх у цьому районі і прорвати українську оборону, ворог задіяв на цьому напрямку до 4 бригад.

«З нашого боку також вживаються заходи, щоб стабілізувати обстановку, зокрема для повернення контрою над Очеретиним — з цією метою були введені додаткові сили і засоби з резерву», — додає речник.