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Судитимуть чиновника із Сумщини, який зімітував власне викрадення, співпрацюючи із ФСБ

Колишній заступник голови однієї із територіальних громад збирав інформацію і передавав її ворогу.

Судитимуть чиновника із Сумщини, який зімітував власне викрадення, співпрацюючи із ФСБ
Ексчиновник-зрадник із Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

На Сумщині судитимуть колишнього заступника голови однієї з територіальних громад, який зімітував власне викрадення щоб пояснити поїздку до РФ, співпрацював із ворожими спецслужбами, зокрема, збирав і передавав інформацію.

 Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

"Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника голови однієї з територіальних громад", – зазначили у відомстві.

Спецслужби РФ завербували обвинувачуваного ще до початку повномасштабного вторгнення. У перші дні війни він, імітуючи своє викрадення окупантами, виїхав до Росії для зустрічі з "куратором" із ФСБ. 

Отримавши завдання щодо ведення розвідувально-підривної діяльності, чоловік повернувся в Україну та запевнив односельців у своїй проукраїнській позиції, а свою відсутність він пояснив перебуванням у полоні росіян. 

"На виконання завдання ворога експосадовець збирав інформацію про місця базування, переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні регіону", – додали прокурори. 

Більш того, після звільнення з посади в травні 2022 року чоловік влаштувався в місцеву агрофірму і під виглядом робочої необхідності їздив по прикордонній території та збирав інформацію для окупантів, зокрема, персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

Правоохоронці затримали чоловіка під час спроби передати ворогу геолокації декількох підрозділів Сил оборони. У фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів та комунікації з ФСБ.На даний час він перебуває під вартою.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань скерувало до суду майже 800 обвинувальних актів щодо злочинів проти національної безпеки. Найбільше обвинувальних актів стосуються державної зради.
  • Минулого року суди розглянули 1921 справу за статтею "державна зрада" та 2724 - за статтею "колабораційна діяльність і засудили 326 зрадників і 793 колаборантів.
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