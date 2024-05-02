наслідки ракетного удару по аеродрому в Джанкої

"Схеми" оприлюднили супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки ураження військового аеродрому окупантів у Джанкої в ніч на 30 квітня.

Відео зі знімками опублікували журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Раніше телеграм-канал Astra повідомив, що внаслідок атаки по кримському аеродромі були поранені п’ятеро військовослужбовців РФ.

"Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі – найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок та РЛС. Про те, що ця система там знаходилась, свідчить знімок за 27 квітня, який є у розпорядженні "Схем", — ідеться у повідомленні.

Судячи з супутникових фото, удару зазнала одна з установок С-300/С-400, інші були передислоковані з цієї території.

Збройні сили України офіційно не коментували удари по військовому аеродрому в Джанкої.