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Збитки на 290 млн грн: ще одному чернівецькому митнику призначили заставу

Підозрюваному у завданні збитків призначили заставу розміром понад 83 мільйони.

Збитки на 290 млн грн: ще одному чернівецькому митнику призначили заставу
Фото: НАБУ

Сьогодні, 2 травня, ще одному підозрюваному у завданні збитків на Чернівецькій митниці, застосували запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 83 мільйони гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"2 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до співорганізатора злочинної організації – організатора однієї зі злочинних груп, яка діяла на Чернівецькій митниці, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 83 260 916 грн", – зазначили у САП.

Також на особу покладено такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання до ГУ ДМС у Чернівецькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 02.07.2024.

  • 16 квітня НАБУ повідомило про розкриття масштабної корупційної схеми мінімізації митних платежів на пості "Вадул-Сірет" Чернівецької митниці, збитки від якої для держави оцінюються у 290 млн грн. Схема полягала у маскуванні дорогого імпорту з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари) так званими дешевими товарами-прикриттями (тканина, ДСП, цегла) або оформленні транспорту як порожнього. 
  • Наразі підозрюються 11 учасників злочинної організації: троє службовців Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб.
  • Наступного дня, 17 квітня, слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до колишнього керівника митниці – співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, та одного з учасників злочинної організації, який за вказівкою співорганізатора організував побиття журналістів.
  • У грудні минулого року керівника Чернівецької митниці звільнили через підозру в контрабанді електронних сигарет на 40 млн грн. Крім нього, ще двоє митників отримали підозри у цій справі. Заходи дисциплінарного впливу застосували до 17 митників.
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