Збитки на 290 млн грн: ще одному чернівецькому митнику призначили заставу

Сьогодні, 2 травня, ще одному підозрюваному у завданні збитків на Чернівецькій митниці, застосували запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 83 мільйони гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"2 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до співорганізатора злочинної організації – організатора однієї зі злочинних груп, яка діяла на Чернівецькій митниці, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 83 260 916 грн", – зазначили у САП.

Також на особу покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до ГУ ДМС у Чернівецькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 02.07.2024.