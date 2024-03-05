Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів

У Конгресі США невдовзі може з'явитися законопроєкт про відсторонення Дональда Трампа від участі у президентських виборах. Демократ Джеймі Раскін заявив виданню Axios, що розробляє відповідний документ.
Член Палати представників від Меріленду скористався формулюванням Верховного Суду США, який визнав незаконним викреслення Трампа із бюлетенів праймеріз у Колорадо. За рішенням Феміди, питання застосування 14-ої поправки до Конституції, яка забороняє обіймати державні посади учасникам заколоту, лежить на Конгресі.
Тож демократ вже працює над втіленням цього сценарію у життя. Він також планує подати до палати проєкт резолюції, яка б чітко кваліфікувала дії Трампа під час штурму Капітолія у січні 2021 року саме як заколот.
Раскін тверезо оцінює шанси свого законопроєкта: він заявив, що спікер-республіканець Майк Джонсон навряд чи винесе його на голосування. "Але ми повинні спробувати це зробити", - підсумував конгресмен.
- Трамп буде брати участь у праймеріз в Колорадо - Верховний Суд став на його бік.
- Мільярдер переміг на республіканських кокусах у Міссурі.
- Спікер Джонсон заявив, що законопроєкт про допомогу для України на 60 мільярдів доларів, який він вперто не ставить на голосування, розглянуть "після питань про фінансування уряду".