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Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів

Висновок Верховного Суду США щодо можливості заборони республіканцю брати участь у виборах лише через парламент у Демократичній партії сприйняли як заклик до дії.

Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Фото: EPA/UPG

У Конгресі США невдовзі може з'явитися законопроєкт про відсторонення Дональда Трампа від участі у президентських виборах. Демократ Джеймі Раскін заявив виданню Axios, що розробляє відповідний документ.

Член Палати представників від Меріленду скористався формулюванням Верховного Суду США, який визнав незаконним викреслення Трампа із бюлетенів праймеріз у Колорадо. За рішенням Феміди, питання застосування 14-ої поправки до Конституції, яка забороняє обіймати державні посади учасникам заколоту, лежить на Конгресі. 

Тож демократ вже працює над втіленням цього сценарію у життя. Він також планує подати до палати проєкт резолюції, яка б чітко кваліфікувала дії Трампа під час штурму Капітолія у січні 2021 року саме як заколот. 

Раскін тверезо оцінює шанси свого законопроєкта: він заявив, що спікер-республіканець Майк Джонсон навряд чи винесе його на голосування. "Але ми повинні спробувати це зробити", - підсумував конгресмен.

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