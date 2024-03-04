Ексголову Верховного Суду Князєва відправили на лаву підсудних

Передали до суду справу колишнього Голови Верховного Суду, Всеволода Князєва, викритого на отримані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Центру продидії корупції.
"НАБУ і САП відправили на лаву підсудних колишнього Голову Верховного Суду, викритого на отримані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Кошти надавались власником групи «Фінанси і кредит» за ухвалення рішення на його користь", – йдеться у повідомленні НАБУ.
Князєва підозрюють в одержанні $2,7 млн за ухвалення Верховним Судом рішення на користь олігарха Жеваго у справі щодо купівлі 40% акцій Полтавського ГЗК.
Під час отримання другого траншу у сумі 450 тисяч доларів Князєва затримали, після чого оголосили підозру і взяли під варту.
Справа Князєва
- ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у сумі 450 тис. дол. США Голову Верховного Суду й адвоката було викрито «на гарячому».
- У жовтні минулого року ВАКС затвердив угоду з адвокатом Горецьким зі справи Князєва: йому призначили 5 років ув'язнення умовно з іспитовим строком у 3 роки.
- Спершу слідчий суддя ВАКС обрав Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді – до 55 млн грн.
- Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС залишила колишнього голову Верховного Суду у СІЗО. При цьому знову зменшила розмір застави – до 45 млн грн.
- Минулого місяця Князєву продовжили термін перебування у СІЗО з розміром застави у 35 млн грн.
- На початку грудня Антикорсуд продовжив дію "запобіжки" до 2 лютого 2024 року.
- Крім того, минулого місяця Печерський райсуд Києва визнав Князєва винним порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Йдеться про подарунок у вигляді оренди квартири площею 133 кв. м на Печерську за 1 тисячу гривень в місяць. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та присудив конфіскувати подарунок.
- 31 січня 2024 року за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу. Це відбулося після того, як ВАКС зменшив заставну суму з 20 млн гривень до 18,1 млн.
- У лютому цього року Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово відсторонила колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя.