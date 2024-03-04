Ексголову Верховного Суду Князєва відправили на лаву підсудних

Його звинувачують у отриманні $2,7 млн хабаря.

Передали до суду справу колишнього Голови Верховного Суду, Всеволода Князєва, викритого на отримані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Центру продидії корупції.

"НАБУ і САП відправили на лаву підсудних колишнього Голову Верховного Суду, викритого на отримані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Кошти надавались власником групи «Фінанси і кредит» за ухвалення рішення на його користь", – йдеться у повідомленні НАБУ.

Князєва підозрюють в одержанні $2,7 млн за ухвалення Верховним Судом рішення на користь олігарха Жеваго у справі щодо купівлі 40% акцій Полтавського ГЗК.

Під час отримання другого траншу у сумі 450 тисяч доларів Князєва затримали, після чого оголосили підозру і взяли під варту.

Справа Князєва