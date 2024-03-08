Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Кандидат на посаду судді Конституційного суду не зміг назвати дату прийняття Конституції
Кандидат на посаду судді Конституційного суду не зміг назвати дату прийняття Конституції
Суд визнав реквізиторку винною у вбивстві українки Галини Гатчінс
Суд визнав реквізиторку винною у вбивстві українки Галини Гатчінс
Росія знову вдарила по місту Суми. Пошкоджено школу і медичні заклади (доповнено)
Росія знову вдарила по місту Суми. Пошкоджено школу і медичні заклади (доповнено)
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду
Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду
Росіяни вдарили по полігону рятувальників у Харківській області
Росіяни вдарили по полігону рятувальників у Харківській області
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог обстріляв Донеччину. Четверо людей отримали поранення

Російська армія завдала ударів по Мирнограду, Шаховому та Новогродівці.

Ворог обстріляв Донеччину. Четверо людей отримали поранення
Наслідки обстрілу Донецької області, 8.03.2024
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російська армія в ніч на 8 березня обстріляла три населені пункти Донецької області імовірно, із викоританням зенітного ракетного комплексу "С-300", КАБ-250 та реактивної системи залпового вогню "Смерч". Четверо жителів отримали поранення. 

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни", – зазначили у повідомленні.

8 березня 2024 року, о 02:20, окупанти здійснили масований ракетний обстріл м. Мирнограда. Отримала поранення 64-річна жінка, яка перебувала вдома.

Менше, ніж через півгодини ворог атакував с. Шахове Покровського району. Ворожий снаряд поцілив у школу, де на той момент перебувала сторож – 48-річна жінка. У неї діагностовано гематоми.

Тоді ж окупанти двічі вдарили й по м. Новогродівці. Зі струсом головного мозку, осколковим пораненням й мінно-вибуховими травмами до медичного закладу доставлено 38-річну жінку та чоловіка 77 років. 

Наслідки обстрілу Донецької області, 8.03.2024
Фото: Донецька обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Донецької області, 8.03.2024
Фото: Донецька обласна прокуратура

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies