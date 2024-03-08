Російська армія в ніч на 8 березня обстріляла три населені пункти Донецької області імовірно, із викоританням зенітного ракетного комплексу "С-300", КАБ-250 та реактивної системи залпового вогню "Смерч". Четверо жителів отримали поранення.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни", – зазначили у повідомленні.
8 березня 2024 року, о 02:20, окупанти здійснили масований ракетний обстріл м. Мирнограда. Отримала поранення 64-річна жінка, яка перебувала вдома.
Менше, ніж через півгодини ворог атакував с. Шахове Покровського району. Ворожий снаряд поцілив у школу, де на той момент перебувала сторож – 48-річна жінка. У неї діагностовано гематоми.
Тоді ж окупанти двічі вдарили й по м. Новогродівці. Зі струсом головного мозку, осколковим пораненням й мінно-вибуховими травмами до медичного закладу доставлено 38-річну жінку та чоловіка 77 років.
- У місті Чугуїв на Харківщині внаслідок атаки окупантів постраждали семеро людей. Росіяни вдарили ракетами С300 по центру міста. Серед поранених – двоє дітей: 2006 та 2021 років народження.
- Цієї ночі ворог також вдарив по Куп'янську Харківської області. Там загинули двоє людей. За попередньою інформацією, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню.
- У Херсонській області внаслідок російських обстрілів учора поранення отримали п'ятеро цивільних. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди.