Російська армія завдала ударів по Мирнограду, Шаховому та Новогродівці.

Російська армія в ніч на 8 березня обстріляла три населені пункти Донецької області імовірно, із викоританням зенітного ракетного комплексу "С-300", КАБ-250 та реактивної системи залпового вогню "Смерч". Четверо жителів отримали поранення.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни", – зазначили у повідомленні.

8 березня 2024 року, о 02:20, окупанти здійснили масований ракетний обстріл м. Мирнограда. Отримала поранення 64-річна жінка, яка перебувала вдома.

Менше, ніж через півгодини ворог атакував с. Шахове Покровського району. Ворожий снаряд поцілив у школу, де на той момент перебувала сторож – 48-річна жінка. У неї діагностовано гематоми.

Тоді ж окупанти двічі вдарили й по м. Новогродівці. Зі струсом головного мозку, осколковим пораненням й мінно-вибуховими травмами до медичного закладу доставлено 38-річну жінку та чоловіка 77 років.

Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки обстрілу Донецької області, 8.03.2024

Фото: Донецька обласна прокуратура