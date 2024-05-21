Рада ухвалила законопроєкт про реформу автострахування

Документ пропонує розширити застосування заяв про страхове відшкодування без участі поліції.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про реформу автострахування, покликаний поступово підвищити розміри страхових сум (№8300).

Йдеться про максимальні розміри страхових виплат – їх мають збільшити до розмірів, встановлених в країнах Євросоюзу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Також пропонується:

запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію Закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів)

запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій людині звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

розширити застосування "європротоколу" – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

"Домовились що ряд важливих правок для індустрії страхування будуть додані у законодавство в найближчий час від Комітету", – прокоментував нардеп.