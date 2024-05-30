Росіяни збільшили бонові загородження біля Керченського мосту

Бонова загорожа зросла ще на 200 метрів.

Російські окупанти нарощують бонові загородження біля Керченського мосту.

Про це повідомляє “Кримський вітер”.

Бонова загорожа зросла ще на 200 метрів і складає вже 800 метрів, повідомляє “Кримський вітер” з посиланням на дані супутникової зйомки.

Зазначається, що Росія будує другу лінію бонових загороджень біля Керченського мосту з боку Чорного моря. Це загородження складається з невеликих барж, а не з бочок з тросами, які зриває штормом.

На думку окупантів, це може захистити споруду від українських морських дронів.