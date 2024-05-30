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Росіяни збільшили бонові загородження біля Керченського мосту

Бонова загорожа зросла ще на 200 метрів.

Росіяни збільшили бонові загородження біля Керченського мосту
Росіяни збільшили бонові загородження біля Керченського мосту
Фото: Кримський вітер

Російські окупанти нарощують бонові загородження біля Керченського мосту.

Про це повідомляє “Кримський вітер”.

Бонова загорожа зросла ще на 200 метрів і складає вже 800 метрів, повідомляє “Кримський вітер” з посиланням на дані супутникової зйомки.

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Зазначається, що Росія будує другу лінію бонових загороджень біля Керченського мосту з боку Чорного моря. Це загородження складається з невеликих барж, а не з бочок з тросами, які зриває штормом.

На думку окупантів, це може захистити споруду від українських морських дронів.

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