Росіяни збільшили бонові загородження біля Керченського мосту

Російські окупанти нарощують бонові загородження біля Керченського мосту.
Про це повідомляє “Кримський вітер”.
Бонова загорожа зросла ще на 200 метрів і складає вже 800 метрів, повідомляє “Кримський вітер” з посиланням на дані супутникової зйомки.
Зазначається, що Росія будує другу лінію бонових загороджень біля Керченського мосту з боку Чорного моря. Це загородження складається з невеликих барж, а не з бочок з тросами, які зриває штормом.
На думку окупантів, це може захистити споруду від українських морських дронів.
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