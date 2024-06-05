Сьогодні окупанти невдало намагалися просунутися на Оріхівському напрямку та атакувати біля Кринок

Від початку 5 червня і станом на 10:30 відбулося 38 бойових зіткнень. Росіяни завдали двох авіаударів із застосуванням шести КАБів, провели 550 обстрілів.

Також вони задіяли 19 безпілотників-камікадзе. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу в Facebook.

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Наші захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

На Лиманському напрямку, в Серебрянському лісі, відбили одну атаку окупантів. Водночас, тривають бойові дії в районах Невського та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося три бойових зіткнення: дві атаки відбито в районі Верхньокам’янського, триває бій біля села Виїмка.

На Краматорському напрямку ситуація напружена – від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки. Противник успіху не має.

На Торецькому напрямку окупанти безуспішно намагаються наблизитися до наших позицій у районі Білої Гори. Триває бій.

На Покровському напрямку противник здійснює спроби просунутись в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Одну атаку відбито, іще п’ять – тривають. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку наші воїни відбивають ворожий штурм у районі Георгіївки.

Від початку доби на Времівському напрямку тривають два боєзіткнення біля Урожайного. Окупанти, при підтримці танка та двох БМП, намагалися прорвати нашу оборону. Танк і одна бойова машина піхоти знищені. Інша БМП відійшла. Бій продовжується – наші воїни знищують ворожих штурмовиків.

Також невдалою була спроба ворога просунутись на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Атака російських загарбників зазнала невдачі. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили.