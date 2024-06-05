Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні окупанти невдало намагалися просунутися на Оріхівському напрямку та атакувати біля Кринок

Тривають бої. 

Сьогодні окупанти невдало намагалися просунутися на Оріхівському напрямку та атакувати біля Кринок
53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха
Фото: 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Від початку 5 червня і станом на 10:30 відбулося 38 бойових зіткнень. Росіяни завдали двох авіаударів із застосуванням шести КАБів, провели 550 обстрілів. 

Також вони задіяли 19 безпілотників-камікадзе. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу в Facebook.

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Наші захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

На Лиманському напрямку, в Серебрянському лісі, відбили одну атаку окупантів. Водночас, тривають бойові дії в районах Невського та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося три бойових зіткнення: дві атаки відбито в районі Верхньокам’янського, триває бій біля села Виїмка. 

На Краматорському напрямку ситуація напружена – від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки. Противник успіху не має.

На Торецькому напрямку окупанти безуспішно намагаються наблизитися до наших позицій у районі Білої Гори. Триває бій.

На Покровському напрямку противник здійснює спроби просунутись в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Одну атаку відбито, іще п’ять – тривають. Ситуація контрольована. 

На Курахівському напрямку наші воїни відбивають ворожий штурм у районі Георгіївки. 

Від початку доби на Времівському напрямку тривають два боєзіткнення біля Урожайного. Окупанти, при підтримці танка та двох БМП, намагалися прорвати нашу оборону. Танк і одна бойова машина піхоти знищені. Інша БМП відійшла. Бій продовжується – наші воїни знищують ворожих штурмовиків. 

Також невдалою була спроба ворога просунутись на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Атака російських загарбників зазнала невдачі. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies