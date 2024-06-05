Головне за ніч та ранок середи, 5 червня: бої за Вовчанськ, відбиті штурми на Покровському напрямку, 22 збиті БпЛА

У ніч на 5 червня російська армія атакувала Україну 27 ударними безпілотниками Shahed-131/136. Запуск відбувся з території окупованого Криму та російського Курська.

Захисникам вдалося збити 22 БпЛА, повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук. ППО працювала в декількох областях.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях", – розповів Олещук.

Добова кількість бойових зіткнень трохи зменшилася, але кількість обстрілів зросла майже удвічі.

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. За добу було п'ять бойових зіткнень, бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку українська армія відбила 17 атак ворога у районі Синьківки, Берестового, Чернещини, Петропавлівки, Степової Новоселівки Харківської області, Невського і Стельмахівки Луганської області, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

На Покровському напрямку захисники відбили 42 атаки окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Прогрес, Євгенівка, де ворог намагався вибити підрозділи за підтримки авіації.

Загалом за добу було 110 бойових зіткнень, три ракетні удари із чотирма ракетами, 61 авіаудар, зокрема з 82 КАБами, понад 4000 обстрілів, зокрема 120 – із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 513 700 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Українська енергосистема втратила понад 9,2 гігават потужності, що дорівнює більш ніж мільярду доларів. Ця сума ще не остаточна, бо Росія продовжує обстріли, повідомив у ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Україна веде перемовини з закордонними союзниками щодо отримання обладнання з виведених у них із експлуатації теплоелектроцентралей. Також йдуть перемовини щодо іншого обладнання для енергетичних підприємств.

Вже зібрано понад 492 млн євро, які напряму направляються на потреби об'єктів енергетики.

За словами заступника міністра, є план ремонтів та відновлення, аби підготуватися до періоду пікового навантаження. Для цього потрібно фінансування, що включає взаємодію з міжнародними партнерами та надходження від тарифів на електроенергію.

Колісник нагадав, що уночі для власників двозонних лічильників діє дешевший тариф, тож на ці години можна планувати прання та інші енергозатратні процеси.

Білий дім анонсував одразу дві двосторонні зустрічі президента США Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським.

Як пише Укрінформ з посиланням на заяву радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана, спершу глави держав матимуть розмову під час проведення заходів у Франції на честь річниці висадки союзних сил в Нормандії. Там політики "обговорять стан справ в Україні та можливості для продовження й поглиблення підтримки з боку США".

А вже під час саміту "Великої сімки" в Італії 13-15 червня Байден та Зеленський знову зустрінуться з акцентом на діалозі щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Політичні коментатори стверджують, що такий крок має певним чином "компенсувати" та вгамувати критику щодо відмови Байдена від участі у Глобальному саміті миру в Швейцарії. Нагадаємо, господар Білого дому замість цього поїде на передвиборчий захід за участі голлівудьских акторів.

Палата представників США схвалила законопроєкт щодо запровадження санкцій проти прокурорів Міжнарожного кримінального суду, які подали запит на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністр оборони Йоава Галланта.

Як пише BBC, голоси розподілилися 247-155 на користь документа. Двоє республіканських конгресменів утрималися, а 42 проізраїльські демократи пішли проти своєї партії і проголосували "за".

Згідно з текстом, особи, причетні до звинувачень на адресу ізраїльських урядовців, втратять можливість в'їзду до Сполучених Штатів та будуть позбавлені права здійснювати операції з майном на території країни.

Проте законопроєкт має малі шанси на ухвалення у Сенаті, де більшість мають демократи. Президент США Джо Байден заявляв, що навіть в разі успіху голосування у верхній палаті він скористається правом вето. У Білому домі вважають, що санкції проти Міжнародного кримінального суду можуть зашкодити союзникам США, а також підірвати "той світовий порядок, заснований на правилах, який Америка допомагала будувати".

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