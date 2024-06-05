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Дітей однієї з громад Харківщини евакуюють на випадок наступу армії РФ

Із старостинських округів Золочівської громади планують вивезти 1 740 людей.

Дітей однієї з громад Харківщини евакуюють на випадок наступу армії РФ
Евакуація громади
Фото: нанадано Оксаною Ковальовою

З Золочівської громади Богодухівського району на Харківщині місцева влада примусово евакуює всіх дітей на випадок наступу армії РФ.

Про це заявив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко в ефірі Радіо Свобода, пише "УП".

"На сьогодні Івашки – це село буквально за 800 метрів від кордону – ми звідти в рамках примусової евакуації евакуювали всіх діточок. Там залишилось 140 дорослих чоловіків. Кожного дня ми вивозимо звідти разом з волонтерами місцевих мешканців. Олександрівка – якщо раніше було 47 дітей, то на сьогодні залишилось одна. Вчора вивезли з Тимофіївки дітей, з Відродженівського сьогодні вивезуть ще одну дитину і там не буде вже дітей зовсім. Деякі хотіли повернутися. Але є певна відповідальність, в тому числі кримінальна. Всі попереджені про це", — зазначив він.

За словами Коваленка, ситуація на кордоні не ускладнена в порівнянні із минулим тижнем, однак влада громади діє на випередження, щоб убезпечити дітей.

Примусова евакуація здійснюється у шістьох селах Золочівської громади: Івашки, Перовське, Басово, Тимофіївка, Відродженівське та Олександрівка. Людей вивозять до рідних в інші населені пункти, або розміщують у гуртожитках, де їх забезпечують усім необхідним.

Загалом із Золочівської громади планують вивезти 1 740 людей.

  • За даними Генштабу наразі ситуація складна в районі Вовчанська, там тривають бої. Ситуація контрольована.ЗСУ продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.
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