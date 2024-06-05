Письменник Сергій Жадан планує у вересні видати нову книжку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у “Фейсбуці”.

“Віддав видавцям рукопис нової книжки. Оповідання, написані останніми місяцями. Чекайте у вересні. Дякую, що читаєте”, – написав Жадан.

Зазначимо, Сергій Жадан – письменник, музикант, волонтер, який з проєктами постійно їздить країною. Нещодавно LB.ua взяло у нього інтерв’ю. Сергій розповів про метаморфози образу великих українських міст, зокрема, фактично рідного йому Харкова; про болісний вихід за межі протиставлення схід — захід; про значення культури у формуванні ідентичності.