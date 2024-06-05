Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаКультура

Письменник Сергій Жадан планує у вересні видати нову книжку

Письменник повідомив, що останніми місяцями написав оповідання.

Письменник Сергій Жадан планує у вересні видати нову книжку
Сергій Жадан
Фото: Макс Требухов

Письменник Сергій Жадан планує у вересні видати нову книжку. 

Про це він повідомив на своїй сторінці у “Фейсбуці”. 

“Віддав видавцям рукопис нової книжки. Оповідання, написані останніми місяцями. Чекайте у вересні. Дякую, що читаєте”, – написав Жадан.

Зазначимо, Сергій Жадан – письменник, музикант, волонтер, який з проєктами постійно їздить країною. Нещодавно LB.ua взяло у нього інтерв’ю. Сергій розповів про метаморфози образу великих українських міст, зокрема, фактично рідного йому Харкова; про болісний вихід за межі протиставлення схід — захід; про значення культури у формуванні ідентичності.

  • Докладніше читайте у матеріалі: "Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»". 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies