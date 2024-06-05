Книгу "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка планують екранізувати

Відома українська дитяча книга, "Тореадори з Васюківки" авторства Всеволода Нестайка, матиме екранізацію.

Про це повідомив режисер Роман Краснощок.

“Нарешті можу розповісти щось особливе. Ми отримали права на екранізацію книги “Тореадори з Васюківки” Всеволода Нестайка. Моя улюблена книга дитинства, перший український дитячий бестселер і найкраща українська дитяча книга за версією Європейської комісії вперше за 60 років отримала змогу ожити на великих екранах у вигляді повнометражного фільму”, - написав Краснощок.

Він зазначив, що мріяв побачити цей фільм ще з 12 років, і при вступі до університету сказав, що хотів би екранізувати цю книгу.

“Українська правда. Життя” повідомляє, що продюсеркою стрічки стане Вероніка Степанчук ("Мої думки тихі", "Як там Катя", "Спадок брехні").

Крім Краснощока, режисером стрічки буде Антон Чистяков.

Краснощок і Чистяков разом працювали над середньометражкою про закриття вигаданої регіональної телерадіостанції "Останній день юності" (2021), комедійним коротким метром про промислового альпініста "Виховання висотою" (2022) та документальним фільмом "Ми вдома" (2023), закадровий текст у якому озвучив Стівен Фрай.