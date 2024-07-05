Депутати Київради затвердили порядок створення муралів у столиці

4 липня на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання затвердили порядок створення муралів на будівлях і спорудах столиці. За це рішення проголосували 79 депутати.

Документ визначає механізми нанесення монументальних розписів, їх утримання, збереження та демонтаж, а також процедуру розгляду питань та прийняття рішень про створення муралів у міському просторі.

“З метою напрацювання прозорого та дієвого порядку комісією було проведено круглий стіл, консультації та зустрічі з професійним середовищем, представниками громадськості та міської влади. Київ – перше місто, яке розробило зрозумілу та відкриту процедуру, яка визначає дорожню карту для ініціаторів створення муралів, сприятиме гармонізації нових стінописів з міським середовищем та дозволить захистити місто і публічний простір від хаотичного насичення творами монументального мистецтва, зокрема на об’єктах культурної спадщини», – прокоментувала голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Для розгляду ініціатив буде створено консультативно-дорадчий орган – Комісію з питань погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів у Києві, яка буде складатися з 11 осіб (5 представників від міської влади та 6 незалежних експертів). Комісія буде враховувати мету та концепцію, актуальність та соціальний вплив, обґрунтування вибору локації та наявність погодження з місцевою громадою, а також гармонійну інтеграцію в урбаністичний контекст.

Порядком передбачено, що в місті не допускається створення муралів на фасадах об’єктів культурної спадщини, та муралів, які містять інформацію або контент, заборонений законодавством України, а також рекламу.

23 листопада 2023 Депутати Київради прийняли рішення щодо заборони на створення нових муралів.