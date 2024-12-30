Головне за понеділок, 30 грудня: обмін полоненими, понад 150 боєзіткнень, новий пакет допомоги від США

Бойові дії на Донеччині, 153 бойових зіткнення, ворожі обстріли, візит української делегації до Сирії. Яким запам’ятається 1041-й день повномасштабної війни.

30 грудня в Україну повернули ще 189 військових і цивільних. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

«Це військові – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі», - перелічив президент.

Зеленський висловив вдячність партнерам, зокрема, Об’єднаним Арабським Еміратам, які допомогли у проведенні обміну.

За інформацією проєкту «Хочу жить», Росія забрала 150 своїх військовополонених.

Нинішній обмін став 11-м цього року і 59-й з початку повномасштабного російського вторгнення. Російська влада забрала лише 1330 своїх солдатів – у кілька разів менше, ніж їх потрапило в полон у 2024 році.

Сьогодні повернулися з полону додому і двоє журналістів.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин, йдеться про Романа Борща і Олександра Гуділіна.

«Захисник Маріуполя Роман Борщ повернувся додому після 33 місяців російського полону! Про це повідомила його дружина Оксана Борщ. Роман був комбатантом із досвідом роботи в медіа, оборонцем нашого Маріуполя. Раніше не раз говорив про важливість повернення журналістів із російського полону, зокрема Романа, і врешті це сталося», - зазначив Юрчишин.

Медійник-комбатант Гуділін теж був захисником Маріуполя, додав нардеп.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 грудня відбулося 153 бойових зіткнення.

Найгарячішою сьогодні є ситуація на Покровському, Курахівському, Лиманському та Времівському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, наразі українські захисники відбили 17 атак загарбників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 грудня – в новині.

Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) на пост уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.

За словами Зеленського, Решетилова - «відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця», яка багато зробила для «розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців».

З 1 січня нового року вартість транспортування газу для внутрішніх споживачів в Україні зросте у чотири рази. Відповідне рішення на сьогоднішньому засідання ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, пише Liga.net.

Підвищення тарифу пов'язано з припиненням транзиту російського газу. Нова вартість транспортування природного газу за 1000 куб. м тепер становитиме 501,97 гривень замість 124,16 грн.

Представники бізнесу, які брали участь у засіданні НКРЕКП, сказали, що підвищення тарифу створить додатковий тягар для промислових підприємств.

Підвищення тарифу стосується бізнесу, а не населення, звернули увагу в РБК-Україна.

Президент США Джо Байден оголосив новий пакет допомоги Україні – на 2,5 млрд доларів. Про це повідомили на сайті Білого дому.

Нинішній пакет включає 1,25 млрд доларів додаткової допомоги для військових та 1,22 млрд у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

"Я доручив моїй адміністрації продовжувати якнайшвидше надавати Україні якомога більшу допомогу, включно зі списанням старішої американської техніки для України, швидкою доставкою її на поле бою, а потім відродженням оборонно-промислової бази США для модернізації та поповнення наших запасів нової зброї", – сказав Байден.

Міністерство оборони перебуває в процесі доставки Україні сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки.

Державний департамент надав деталі щодо нового пакету підтримки України, оголошеного президентом США Джо Байденом.

Що увійшло до складу пакету на $1,25 млрд – в новині.

Україна розраховує на відновлення дипломатичних відносин з Сирією, заявив під час першої за багато років поїздки до Сирії українського міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Україна також готова навчати сирійських студентів і розраховує на політичний діалог. Уже зараз країна допомагає Сирії гуманітарно: завтра туди прибудуть 500 тонн українського борошна.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!