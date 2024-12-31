Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу внаслідок обстрілів Харківщини загинула жінка, пошкоджено житлові будинки

Ударів по Харкову не зафіксовано. 

За добу внаслідок обстрілів Харківщини загинула жінка, пошкоджено житлові будинки
Фото: Харківська ОВА

За добу внаслідок російських обстрілів Харківської області загинула жінка та були пошкоджені житлові будинки, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано. 

У селі Відродженівське Богодухівського району після влучання ворожого дрону виникла пожежа в житловому будинку. Інформація про постраждалих не надходила.

Також ворог атакував село Ківшарівку Куп'янського району васлідок артилерійського обстрілу загинула 51-річна жінка. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. 

Support LB.ua

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового. Там тривають шість боєзіткнень.

З Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 28 людей, серед них одна дитина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies