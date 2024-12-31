За добу внаслідок обстрілів Харківщини загинула жінка, пошкоджено житлові будинки

Ударів по Харкову не зафіксовано.

За добу внаслідок російських обстрілів Харківської області загинула жінка та були пошкоджені житлові будинки, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано.

У селі Відродженівське Богодухівського району після влучання ворожого дрону виникла пожежа в житловому будинку. Інформація про постраждалих не надходила.

Також ворог атакував село Ківшарівку Куп'янського району васлідок артилерійського обстрілу загинула 51-річна жінка. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового. Там тривають шість боєзіткнень.

З Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 28 людей, серед них одна дитина.