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Під час ранкової атаки уламки впали в Дарницькому районі

Інформації про потерпілих немає.

Під час ранкової атаки уламки впали в Дарницькому районі
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Внаслідок ранкового ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі.

За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. 

"Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило", – сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога станом на 8:30 триває. Перебувайте в укриттях.

  • Ворог з ночі атакує Україну ракетами і дронами. Вибухи в столиці вже лунали під час першої хвилі атаки вночі. Після 7 години росіяни знову запустили балістику. 
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