Під час ранкової атаки уламки впали в Дарницькому районі

Інформації про потерпілих немає.

Внаслідок ранкового ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі.

За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило", – сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога станом на 8:30 триває. Перебувайте в укриттях.