Під час ранкової атаки уламки впали в Дарницькому районі

Внаслідок ранкового ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі.
За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
"Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило", – сказав начальник КМВА Сергій Попко.
Повітряна тривога станом на 8:30 триває. Перебувайте в укриттях.
- Ворог з ночі атакує Україну ракетами і дронами. Вибухи в столиці вже лунали під час першої хвилі атаки вночі. Після 7 години росіяни знову запустили балістику.