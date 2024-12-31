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Окупанти протягом доби здійснили 36 обстрілів північного прикордоння України, – ОК “Північ”

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.

Окупанти протягом доби здійснили 36 обстрілів північного прикордоння України, – ОК “Північ”
Фото: Новинарня

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частини Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, нараховано 36 обстрілів (106 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Чернігівська область

Чернігівський район

Городнянська громада:

Сеньківка – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Новгород-Сіверський район

Новгород-Сіверська громада:

Діброва – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Семенівська громада:

Медведівка – 4 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони. 

Миколаївка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Семенівка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Янжулівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Тимоновичі – 3 обстріли: 19 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Леонівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони. 

Корюківський район

Сновська громада:

Єліне – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Гута-Студенецька – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Сумська область

Сумський район:

Тур’я – 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Степок – 2 обстріли: 11 вибухів, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Охтирський район: 

Олександрівка – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Шосткинський район:

Сидорівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Студенок – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Середина-Буда – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Прогрес – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 

Бобилівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Бачівськ – 12 вибухів, ймовірно АГС; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Харківська область 

Богодухівський район: 

Тимофіївка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 5 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БПЛа; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Тим часом Харківська ОВА повідомила, що за добу внаслідок обстрілів загинула жінка, пошкоджено житлові будинки.

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