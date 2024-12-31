Окупанти протягом доби здійснили 36 обстрілів північного прикордоння України, – ОК “Північ”

Тим часом Харківська ОВА повідомила, що за добу внаслідок обстрілів загинула жінка , пошкоджено житлові будинки.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частини Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, нараховано 36 обстрілів (106 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.

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