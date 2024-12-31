На півночі Донеччини буде тимчасово зупинено подачу води, – Філашкін

На півночі Донеччини буде тимчасово зупинено подачу води.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“Увага! На півночі Донеччини буде тимчасово зупинено подачу води. Це обмеження стосуватиметься Слов’янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. Воно почне діяти 2 січня з 01:00”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у цей час фахівці розпочнуть аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водогону. Коли роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлене у повному обсязі.