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На півночі Донеччини буде тимчасово зупинено подачу води, – Філашкін

Обмеження почне діяти 2 січня з 01:00. Воно стосуватиметься Слов’янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки.

На півночі Донеччини буде тимчасово зупинено подачу води, – Філашкін
Фото: HI.DN.UA

На півночі Донеччини буде тимчасово зупинено подачу води.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“Увага! На півночі Донеччини буде тимчасово зупинено подачу води. Це обмеження стосуватиметься Слов’янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. Воно почне діяти 2 січня з 01:00”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у цей час фахівці розпочнуть аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водогону. Коли роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлене у повному обсязі.

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