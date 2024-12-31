Слідство встановило, що вони діяли на замовлення російських спецслужб.

Повідомлено про підозру чотирьом громадянам, які на замовлення підпалювали авто українських захисників, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Київ

У грудні 2024 року киянин отримав повідомлення в Telegram з пропозицією заробити на підпалі автомобіля військовослужбовця ЗСУ чи інших військових формувань.

На одній із вулиць міста він побачив Volkswagen Multivan з символікою ЗСУ, сфотографував його та надіслав фото замовнику. Отримавши погодження, підозрюваний облив машину бензином та підпалив. Фото підпаленого авто він надіслав замовнику.

Наступного дня вже разом зі знайомим підпалили Ford Ranger з символікою ЗСУ.

Харків

Колишній увʼязнений у Telegram відгукнувся на оголошення про легкий заробіток – підпалювати авто українських військових за грошову винагороду. Чоловік з кримінальним минулим погодився та залучив до «роботи» свого друга дитинства.

У середині грудня підозрювані підпалили автомобіль українського військовослужбовця, зробили фото і відео «результату». Крім того, на місці вони залишили карту «джокера», що було обовʼязковою умовою куратора.

Правоохоронці затримали всіх підозрюваних, залежно від вчинених злочинів їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та умисне знищення чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).