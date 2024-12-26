На Донеччині рятувальники потрапили під повторний російський обстріл

Російські окупанти на Донеччині обстріляли рятувальників, які ліквідовували пожежу будинку.

Про це повідомили у ДСНС.

"Напередодні окупанти в черговий раз завдали удару по житловому сектору селища Удачне Покровського району. Внаслідок обстрілу загорівся будинок", – розповіли у Службі.

Вогнеборці локалізували пожежу на площі 100 кв. м, однак через повторний ворожий обстріл були змушені тимчасово призупинити боротьбу з вогнем.

На щастя, ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують пожежу після обстрілу