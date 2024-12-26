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На Донеччині рятувальники потрапили під повторний російський обстріл

Окупанти обстріляли рятувальників, які ліквідовували пожежу. 

На Донеччині рятувальники потрапили під повторний російський обстріл
На Донеччині РФ атакувала рятувальників
Фото: ДСНС

Російські окупанти на Донеччині обстріляли рятувальників, які ліквідовували пожежу будинку. 

Про це повідомили у ДСНС.

"Напередодні окупанти в черговий раз завдали удару по житловому сектору селища Удачне Покровського району. Внаслідок обстрілу загорівся будинок", – розповіли у Службі. 

Вогнеборці локалізували пожежу на площі 100 кв. м, однак через повторний ворожий обстріл були змушені тимчасово призупинити боротьбу з вогнем. 

На щастя, ніхто не постраждав. 

Рятувальники ліквідовують пожежу після обстрілу
Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу після обстрілу

  • Окупанти регулярно здійснюють повторні обстріли під час ліквідації наслідків атак. Нещодавно у Покровську російська армія атакувала рятувальників під час ліквідації пожежі.
  • Перед цим таку ж тактику застосували окупанти у Нікополі. 
  • Раніше у Дніпропетровській області рятувальники, які приїхали на виклик, потрапили під обстріл. Тоді поранення дістав один рятувальник, а службовий автомобіль згорів. 
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