На Донеччині рятувальники потрапили під повторний російський обстріл

Російські окупанти на Донеччині обстріляли рятувальників, які ліквідовували пожежу будинку.
Про це повідомили у ДСНС.
"Напередодні окупанти в черговий раз завдали удару по житловому сектору селища Удачне Покровського району. Внаслідок обстрілу загорівся будинок", – розповіли у Службі.
Вогнеборці локалізували пожежу на площі 100 кв. м, однак через повторний ворожий обстріл були змушені тимчасово призупинити боротьбу з вогнем.
На щастя, ніхто не постраждав.
- Окупанти регулярно здійснюють повторні обстріли під час ліквідації наслідків атак. Нещодавно у Покровську російська армія атакувала рятувальників під час ліквідації пожежі.
- Перед цим таку ж тактику застосували окупанти у Нікополі.
- Раніше у Дніпропетровській області рятувальники, які приїхали на виклик, потрапили під обстріл. Тоді поранення дістав один рятувальник, а службовий автомобіль згорів.