Через російську дронову атаку на Черкащині є пошкодження

Внаслідок обстрілу РФ у Черкаській області пошкоджене скління кількох будинків. Сили ППО збили дев'ять російських БпЛА.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Наші оборонці неба з ночі знову відбивали російські атаки. У підсумку в межах області мінуснули 9 БПЛА. Повсюди минулось без потерпілих. В одному випадку уламками пошкоджено скління вікон у чотирьох будинках. Обстеження території триває", — пише Табурець.

Через російську атаку у двох громадах Черкащини зафіксували пошкодження вікон загалом п'яти житлових будинків і кількох будівель, що не експлуатуються.

Фахівці вилучили уламки всіх повітряних цілей.