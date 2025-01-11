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Через російську дронову атаку на Черкащині є пошкодження

Сили ППО збили над Черкащиною 9 "Шахедів".

Через російську дронову атаку на Черкащині є пошкодження
Фото: ДПСУ

Внаслідок обстрілу РФ у Черкаській області пошкоджене скління кількох будинків. Сили ППО збили дев'ять російських БпЛА.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Наші оборонці неба з ночі знову відбивали російські атаки. У підсумку в межах області мінуснули 9 БПЛА. Повсюди минулось без потерпілих. В одному випадку уламками пошкоджено скління вікон у чотирьох будинках. Обстеження території триває", — пише Табурець.

Через російську атаку у двох громадах Черкащини зафіксували пошкодження вікон загалом п'яти житлових будинків і кількох будівель, що не експлуатуються. 

Фахівці вилучили уламки всіх повітряних цілей.

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