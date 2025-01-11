Ударні безпілотники вночі атакували порт у місті Новоросійськ, де базуються кораблі військово-морського флоту РФ.

Про це повідомляють російські ТГ-канали.

У ніч на 11 січня безпілотники атакували портову інфраструктуру РФ у Новоросійську, внаслідок чого розпочалася сильна пожежа.

За інформацією місцевих жителів, по порту було зафіксовано понад сім "прильотів".

Також дрони атакували Тамбовську область РФ. Там відомо про постраждалих та незначні пошкодження.

У Міноборони РФ вже традиційно начебто збили всі безпілотники. Нібито вночі ППО РФ перехопило та знищило 85 українських безпілотників.

31 БПЛА знищено над акваторією Чорного моря, по 16 збито над Воронезькою областю та Краснодарським краєм, 14 – над акваторією Азовського моря, 4 – над Білгородською областю, 2 перехоплено над територією Тамбовської області і по 1 збито над Кримом та Курською областю.