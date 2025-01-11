У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
ГоловнаСуспільствоВійна

Дрони атакували порт у місті Новоросійськ, де базуються кораблі ВМС РФ

У міноборони РФ традиційно ППО знищило всі БпЛА.

Дрони атакували порт у місті Новоросійськ, де базуються кораблі ВМС РФ
Ілюстративне фото: Новоросійськ
Фото: Вікіпедія

Ударні безпілотники вночі атакували порт у місті Новоросійськ, де базуються кораблі військово-морського флоту РФ.

Про це повідомляють російські ТГ-канали.

У ніч на 11 січня безпілотники атакували портову інфраструктуру РФ у Новоросійську, внаслідок чого розпочалася сильна пожежа.

За інформацією місцевих жителів, по порту було зафіксовано понад сім "прильотів".

Також дрони атакували Тамбовську область РФ. Там відомо про постраждалих та незначні пошкодження. 

У Міноборони РФ вже традиційно начебто збили всі безпілотники. Нібито вночі ППО РФ перехопило та знищило 85 українських безпілотників.

31 БПЛА знищено над акваторією Чорного моря, по 16 збито над Воронезькою областю та Краснодарським краєм, 14 – над акваторією Азовського моря, 4 – над Білгородською областю, 2 перехоплено над територією Тамбовської області і по 1 збито над Кримом та Курською областю.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies